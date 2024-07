Dobrý dojem z Orlíku nemá Radka Nosková z krajského města. „Byli jsme o víkendu u známých na chatě a kdyby nebylo takové horko, ani bych do přehrady nevlezla. Voda měla hnědozelenou barvu, jen na pár metrech na břehu jsem viděla ležet dva obaly od osvěžovačů, které se zavěšují do záchodové mísy. Nedělám si iluze, kam někteří splachují exkrementy, když se do řeky dostane i takový odpad," mračí se při vzpomínce na sobotní koupání, po kterém se těšila domů do sprchy.

Její dojem potvrzují i zjištění hygieniků. „Kvalita vody na Orlíku u Podolska, na Lipně v Černé v Pošumaví a v rybníku Hejtman je na čtyřce, v dalších sledovaných koupacích oblastech Jihočeského kraje převládá hodnocení stupněm tři. Pouze voda u Lipna nad Vltavou má dvojku," shrnuje výsledky rozborů z minulého týdne ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Prakticky ve všech sledovaných koupacích oblastech s výjimkou vody u pláže v Lipně nad Vltavou byly překročeny hodnoty pro ukazatele chlorofyl-a, pro sinice, a v některých místech se vytváří vodní květ. Na Orlíku u veřejného tábořiště Podolsko hodnotíme vodu stupněm čtyři na pětistupňové škále, voda zde je nevhodná ke koupání a jsou zde překročeny hodnoty ukazatele sinice, chlorofyl-a a vytváří se zde vodní květ. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Stupněm čtyři, tedy jako nevhodnou ke koupání, hodnotíme i kvalitu vody v rekreačním rybníku Hejtman, kde jsou překročeny hodnoty ukazatele sinice, chlorofyl-a a je zde snížená průhlednost. Čtyřkou aktuálně hodnotíme i kvalitu vody na Lipně u pláže v Černé v Pošumaví, kde jsou překročeny hodnoty ukazatele sinice, chlorofyl-a a enterokoky. V těchto oblastech voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,“ upozorňuje.

close info Zdroj: KHS ČB zoom_in Kvalita vody v minulém, tj. 30. týdnu 2024.

O něco lépe dopadly rozbory na Orlíku u autokempu Radava a na Staňkovském rybníku. „Trojka představuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici doporučují osprchovat se čistou vodou. Podle aktuálního rozboru je na Radavě překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a a vyskytuje se zde výrazný vodní květ. Na Staňkovském rybníku jsou překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a," dodává šéfka hygieniků podrobnosti.

Naopak s klidem mohou lidé skočit do vody v Lipně nad Vltavou a v Horní Plané. Tady byla voda lipenské nádrže poměrně čistá. „Dvojkou je hodnocena voda u pláže v Lipně nad Vltavou. Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Voda u pláže v Horní Plané v tomto mimořádném odběru sledována nebyla, protože minulý týden byla hodnocena jako vhodná ke koupání a vyhověla stanoveným ukazatelům," uzavírá Kvetoslava Kotrbová.

Kdo má blízko vodní plochu, kde se dá koupat bez obav o zdraví, může si gratulovat. Podle předpovědi meteorologů se budou teploty i v následujících dnech pohybovat na jihu Čech kolem třicítky, ochlazení přinesou až přeháňky a bouřky v závěru pracovního týdne.