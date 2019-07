Podle provozovatelů půjčoven a kempů, které oslovila ČTK, tam je zatím vodáků méně než o červencových svátcích v uplynulých letech. Půjčovny dnes ještě měly volné lodě, v kempech poblíž řeky mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem byla místa na stanování.

Nejvíc vodáků bývá na řece kolem červencových svátků. "Je to trochu silnější víkend, ale nic nestandardního," řekl dnes Pavel Mačuda ze společnosti Ingetour, která nabízí servis pro splouvání řeky na řadě míst podél Vltavy. Když v minulých letech připadly oba červencové svátky na pracovní dny, brali si lidé delší dovolenou. Konec tohoto týdne se podle jeho předpokladu zařadí mezi vytíženější víkendy, jakých je na Vltavě za letní sezonu čtyři pět.

U jezu na Herbertově pod Vyšším Brodem, kde bývají při náporu vodáků největší problémy, byly kolem 10:30 u jezu asi tři desítky plavidel, převážně raftů. Zdržely se i přes čtvrt hodiny. Průjezd pomáhal řídit pracovník jedné z půjčoven, který zároveň pomáhal ve vodě pochytat lodě a věci lidem, kteří se pod jezem překlopili. "My tam dáváme v sezoně, v exponované dny, hlídku," potvrdil Mačuda. Jde o jezy ve Vyšším Brodě a v Herbertově.

"Pohyb je na té Vltavě vyšší, ale když to srovnám s minulými roky, není to tolik ucpané. Ne že by bylo lidí málo, ale není to tak masivní jako v minulých letech," řekl místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka, který se byl u jezů podívat po 11:00. Podle městské policie se průjezd na jezech u Vyššího Brodu trochu zadrhnul kolem poledne, i podle ní jsou ale zatím počty vodáků v tomto úseku Vltavy o něco nižší než touto dobou v minulých letech.

Podle odhadů spluje od jara do podzimu Vltavu asi 300.000 lidí. Vltava představuje pro vodáky jistotu. I když je léto chudší na srážky a většina řek v Česku je kvůli nedostatku vody nesplouvatelná, Vltavy se to netýká. Lipenská přehrada neustále upouští vodu, čímž zajišťuje dostatečný průtok v řece.