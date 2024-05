Ukazují obě strany mince

Podle hlavního pořadatele Admira Mešiće jde zejména o zprostředkování komplexního náhledu do světa vltavínů. „Na zelené vlně je taková platforma, kde šíříme informace o vltavínech jako minerálech. Ukazujeme obě stránky pozitivní i negativní, zvali jsme i zástupce policie, životního prostředí a samospráv dotčených nelegální těžbou vltavínů, abychom zprostředkovali i pohled represe,“ popsal s tím, že nikdo z oslovených neměl zájem účastnit se besed či diskuse. „Chceme vyvažovat mediální obraz a ukazovat skutečnost, jaká je. Dialog by určitě situaci pomohl," dodal.

Vltavíny jsou národním bohatstvím a jejich kopání je nelegální. O polním sběru se dá polemizovat. Ale i v dnešní době už se najdou zákonné možnosti, jak si zelenkavý polodrahokam opatřit. Ve vltavotýnské sokolovně často zaznívalo doporučení na zážitkovou těžbu v Besednici.

Deníku krátké vyjádření poskytl i průkopník a tzv. vltavínový guru Milan Prchal, který se jihočeským vltavínům a jejich nalezištím věnuje celý život. Jeho sbírka čítá více než 25 tisíc těchto tektitů. Akce Na zelené vlně by bez něj nikdy nevznikla. „Kdybych se tu nenarodil a vltavínům se nevěnoval přes 60 let, tak by to tu nikdy nebylo. Je to takový můj pomník včetně holínek v muzeu, které bývaly moje," usmíval se.

Milan Prchal sbírá vltavíny více než 60 let. Třetí ročník akce Na zelené vlně se konal v sobotu 4. května v Týně nad Vltavou.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Moldavity podle něj pořád lákají ale jen vybraný okruh lidí. „Přišlo dost lidí, ale čekal jsem větší návštěvnost ze strany místních. Spíše jezdí nadšenci do vltavínů z větší dálky, srdcaři, jak se říká,“ podotkl Prchal k účasti. Osobně ho mrzí, že vltavín darovaný týnskému muzeu o gramáži 24 gramů (odhadované hodnoty 50 tisíc) vložený v pamětní knize v expozici Jaroslava Hodného neslouží svému původnímu účelu. „Do knihy se měly podepisovat významné osobnosti, po rekonstrukci tuto kroniku přesunuli do poslední části a žádný návštěvník se do ní nemůže podepsat. Není ve vltavínové expozici, ale úzkém panelu, kde mohla být jakákoliv jeho jiná kniha,“ vysvětlil Milan Prchal.

Veřejnost často prý zajímá, kdy vydá pokračování své publikace Můj život s vltavíny. „Informací a zážitků ze života mám přece jenom hodně, ale člověk musí najít čas to sepsat,“ naznačoval.

Tzv. s kůží na trh šli bývalí kopáči Miroslav Mergl a Martin Čierný z Českých Budějovic, kteří se netajili tím, že mají od soudu udělený zákaz této činnosti. Ti zažili zelenou horečku i svobodu, kdy dobývání zelených nerostů nebylo tak přísně regulováno.

Publikum jejich vystoupení doslova hltalo, zejména, když došlo na příhody z praxe. „Stovky jam, sondy, hodiny, dny i měsíce a nic z toho nebylo. Bylo to bahno a dřina, ale šlo o ten zážitek a dobrodružství. Na druhou stranu to ale může ohrozit rodinu, narušit vztahy,“ shodovali se. Lidé podle nich koupou pro peníze z devadesáti procent. „Jinak je to láska a sběratelské nadšení, které u někoho přichází až postupem času,“ konstatovali.

Třetí ročník akce Na zelené vlně se konal v sobotu 4. května v Týně nad Vltavou.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Bohužel to má i negativní stránky. Za svou kariéru prý zaznamenali dvě úmrtí v závalech, ženu na pískovně Vrábče a muže v Ločenici. „Jsou rizika, která se nesmí brát na lehkou váhu. Je to o hubu, velká dřina. Nebezpeční jsou chamtiví a závistiví uživatelé drog, kteří nejen na kopaništích, ale i polích nechávají válet buchny,“ dodával Čierný a přidal třeba popis honičky s policií i příhodu, kdy si musel bránit vlastní kurník. Část jejich prezentace lze vidět i v přiloženém videu.

Pořadatel Admir Mešić mimo jiné Deníku prozradil, že sbírá s kolegy příběhy kopáčů a připravuje jejich knižní podobu. „Nikdy to nebylo o agresi, napadání a drogách tolik jako dnes. Vltavínáři nebývali vyfetovaní kopáči, ale nadšenci a milovníci kamenů,“ tvrdil s tím, že šlo o sběratele s kladným vztahem k přírodě, nezapadající do systému se svobodnou duší, užívající si zážitek z nálezu jakéhokoliv, třeba i drobného kamínku. Historicky po sobě prý dokonce uklízeli, zakopávali jámy a nezůstávala po nich měsíční krajina plná odpadků jako dnes, kdy se honí za mamonem a staví si honosné domy.

Třetí ročník akce Na zelené vlně se konal v sobotu 4. května v Týně nad Vltavou.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Akce Na Zelené vlně vznikla před třemi lety, kdy byla publikována i stejnojmenná kniha o životě Milana Prchala. Ta byla sepsána formou rozhovoru v limitované edici 300 kusů, lidé za ní neplatili penězi, ale vyměňovali ji za jakýkoliv vltavín. Čtrnáct vybraných kamenů pak posloužilo na výrobu sochy z Prchalových holínek, kterou vytvořil Robert Jelínek pro expozici městského muzea. Tu bylo možné v rámci události navštívit zdarma. Zbylé vltavíny pořadatelé prodali ve veřejné aukci a výtěžek posloužil na financování uvedeného uměleckého díla za 250 tisíc korun. Šlo o zapojení komunity ve smyslu vltavínáři sobě.

