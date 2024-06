Už ve čtvrtek 13. června se do vltavských vod ponoří parta dálkových plavkyň, které se rozhodly, že z Nové Pece doplavou až do Mělníka, na soutok dvou českých nejznámějších řek. Partička si až do poslední chvíle myslela, že jsou úplně první, kdo zdolá tři sta padesát kilometrů ve studené vodě za zhruba týden.

Martin Strel na startu plavby na pláži v Nové Peci. | Foto: Pavel Štětina

První jsou, ale jen s českou národností. A první jsou také jako štafeta. Stovky kilometrů ve vodě totiž před devatenácti lety zdolal slovinský dálkový plavec Martin Strel. Jeho plavbu si při čtení zprávy o pokus zdolat nejdelší českou řeku vybavil Pavel Štětina z Nové Pece na Prachaticku. Aby také ne. Tehdy v roce 2005 starostoval, Česko bylo prvním rokem součástí Evropské unie a zazvonil mu ve starostenské kanceláři telefon ze slovinského velvyslanectví. „Oznámil mi, že jejich dálkový plavec chce přeplavat Vltavu. Nám se ten nápad líbil a trochu jsme s realizací pomáhali,“ vzpomíná Pavel Štětina.

Bývalý dlouholetý starosta Nové Pece a emeritní lesník Pavel Štětina.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováDodává, že Martin Strel by v té době ve Slovinsku stejně známý sportovec jako je u nás Jaroslav Jágr. „Zjišťoval jsem si tehdy, co je to za člověka, a zjistil jsem, že přeplaval čtyři tisíce kilometrů řekou Mississippi a pral se s dalšími řekami po celém světě,“ přibližuje slovinského plavce Pavel Štětina a obdivně dodává: „V některých úsecích jel jak motorový člun, byl schopný uplavat i sedmdesát kilometrů denně.“

Historická přeplavba Vltavy. Sedmnáct žen poplave z Nové Pece do Mělníka

Vzpomíná, že Martin Strel dorazil k Lipnu o pár dní dříve, ubytoval se v Nové Peci a Pavel Štětina mu pomáhal s aklimatizací. Prováděl ho po okolí, ukázal mu Plešné jezero, Schwarzenberský plavební kanál a jeho tedy pouhý rok otevřenou výstavu Expo kanál. „Padli jsme si jako chlapi od oka. Byl fajn a dostal jsem pozvání i na závěrečný raut na slovinské velvyslanectví,“ popisuje emeritní šumavský lesník a bývalý starosta Nové Pece. Martin Strel měl s sebou organizační štáb. Některé části řeky, v místech přehrad, se musejí přecházet po souši. Ponoření do Vltavy na novopecké pláži 17. června 2005 byl přítomen i tehdejší hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník a tehdejší pražský primátor Pavel Bém část plavby v Praze absolvoval spolu s Martinem Strelem. Martin Strel Vltavu z Nové Pece až na soutok s Labem v Mělníce zdolal za sedm dní. Nejméně uplaval 42 kilometrů z Nové Pece na Lipno a nejvíce pak 75 kilometrů z Lipna do Českých Budějovic. Do Prahy doplaval po šesti dnech ve středu 22. června kolem páté hodiny na levý břeh u Karlova mostu. Poslední den pak až na soutok do Mělníka.

U příležitosti historicky první přeplavby Vltavy ultramaratonským plavcem Martinem Strelem ze Slovinska vyšla publikace s názvem Martin Strel sv. River Vltava. Tu dostal Pavel Štětina na památku a k tomu ještě knihu o přeplavbě řeky Mississippi s věnováním.

Přeplavby Vltavy jsou podle Pavla Štětiny perfektní akce a měly by se dít častěji. Dálkovým plavkyním drží palce, ale je mu tak trochu líto, že „holky“ o sobě nedaly vědět do Nové Pece, aby i jim na pláži Novopečtí připravili parádní zahájení. Ale třeba to ještě vyjde, protože v Nové Peci jsou pyšní na to, že jsou první obcí na břehu jihočeského moře – Lipna.