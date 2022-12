Dobrou zprávou je, že až do otevření sjezdovky u Můstků vleky jezdí za mimosezonní ceny. Od čtvrtka 15. prosince denně od 8.30 do 16 hodin kromě pondělí a Štědrého dne bude také večerní lyžování, výjimku má pondělí 26. prosince. I na druhý svátek Vánoční se bude večer lyžovat, a to v čase od 18 do 21 hodin.

Na Lipně a Zadově začíná lyžovačka. Na radovánky na ledě jezera ale zapomeňte

Zoufat nemusejí ani běžkaři. Prvních pět kilometrů stopy už se podařilo připravit. Běžkaři tak mohou na dvoukilometrový Churáňovský okruh nebo na tříkilometrovou trasu ze Zadova na Pláně.