Významné oteplení, kdy se rtuť teploměru na Prachaticku může vyšplhat až na devět stupňů Celsia, slibují na konec pracovního týdne meteorologové.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Rozhodně se ale nejedná o příznivou zprávu pro lyžařské areály. „Letošní zima si s námi doslova zahrává. Teď tu pořád padá sníh a odhaduji, že by tu mohlo být až patnáct centimetrů nového. Pokud se ale významně oteplí a bude pršet, určitě nevydrží,“ uvedl Petr Vondraš z Lyžařského areálu Zadov. Odolnější je podle jeho slov technický sníh, který by měl na sjezdovkách vydržet. Jak budou vypadat lyžařské stopy, si vůbec netroufá odhadovat. Dobrou zprávu ale přeci jen měl, a to pro školáky. Ti totiž zítra mají na sjezdovkách slevu.