Prachatice - Kogenerační jednotky zajistí nejen vlastní teplo, ale také elektrickou energii.

V prosinci by měl začít být prachatický krytý plavecký bazén z části nezávislý na teple dodávaném z veřejné soustavy a stejně tak na dodávce elektřiny.



„Budujeme mít dvě vlastní kogenerační jednotky, kterými si budeme vyrábět teplo a elektrickou energii," potvrdil ředitel prachatického sportovního zařízení Jaroslav Černý.



Podle jeho slov to má pro prachatické obyvatele v podstatě jediný přínos, a to, že na vytápění bazénu ušetří městská kasa.

„Nebudeme potřebovat tak vysoké příspěvky. Do tří let by se v podstatě měly vrátit náklady, které do kogenerace dáme, a pak už bychom měli spořit mezi půl až jedním milionem korun ročně. Jsou to hrubé odhady, ale statisíce ušetříme," říká ředitel.

Pro bazén samotný je pak přínos nejen ve finanční úspoře, navíc přebytky elektrické energie může dodávat do sítě, ale hlavně v tom, že přesně podle potřeby bude bazén vytápěn.



To, že bude prachatický bazén sníží odběr z městské soustavy, znamená pro tepelné hospodářství samozřejmě ztrátu.

Jednatel městské společnosti Tepelné hospodářství Vladislav Zoch k předpokládaná ztrátě v prodeji tepla tepla vyčíslil, že bude znamenat odhadem 1300 gigajoulů.



Podle starosty Martina Malého se ale obyvatelé nemusejí obávat, že by jim tím pádem stoupla cena tepla. „Dlouhodobě dělá tepelné hospodářství taková opatření, aby se cena tepla ve městě nezdražovala. Tuto ztrátu tak vykryjí jiným úsporným opatřením a obyvatel města, kteří jsou napojeni na centrální soustavu, se to nedotkne," ujistil starosta.



Podle něho je jasné, že tímto krokem dojde k efektivnějšímu hospodaření bazénu a k úsporám v městském rozpočtu. „Město dalo sportovnímu zařízení mimořádný příspěvek jeden milion korun na nákup a vybudování kogenerační jednotky, další zhruba dva miliony korun pak mělo sportovní zařízení ušetřeno," doplnil k investicím.



Podle Jaroslava Černého mimo samotné výstavby kogeneračních jednotek musely být upraveny rozvody. „Původní rozvody byly stavěny na starší typy kogenerací. Další úpravy jsme ale dělat nemuseli, přívod plynu tu byl funkční. Pouze staré rozvody mají jinou kapacitu, než jakou potřebujeme v případě nových kogeneračních jednotek" upřesnil.



Kogenerace by měla být spuštěna 12. prosince.