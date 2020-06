V neděli 14. června vstupuje v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. Ve většině regionů bude podle požadavku krajských úřadů vylepšena nabídka spojení a vzniknou nové přípojové vazby. Jihočeský kraj má dlouhodobě zájem o vedení průjezdních spojů přes České Budějovice.

Jihočeský kraj

Tratě 190 České Budějovice – Protivín – Strakonice (– Plzeň) a 200 Protivín – Písek – Zdice: Vlak Os 8022 České Budějovice – Písek nově pojede dříve (České Budějovice 5:07 – Písek 5:55) a v Písku tak vznikne přípoj na rychlík R 1161 do Prahy (odjezd z Písku v 5:57, dopravce Arriva).

Vlaky Os 8085 (Zliv 22:41 – České Budějovice 22:54) a Os 2169 (České Budějovice 23:02 – České Velenice 23:48) pojedou nově jako přímý vlak Os 2169 v relaci Zliv – České Velenice.

Trať 192 Nepomuk – Blatná: Na této trati dochází k úpravě jízdního řádu vlaku Os 27902, který nově dojede do Blatné již 5:30 a zlepší se tak docházka do zaměstnání. Z tohoto důvodu bude vlak Os 27901 odjíždět z Blatné již ve 4:09 a přijede do Nepomuku ve 4:48, kde bude zajištěn přípoj na vlak Os 7270 do Plzně (odj. z Nepomuku ve 4:51, příjezd do Plzně hl.n. v 5:30).

Tratě 195 Rybník – Lipno nad Vltavou a 195 České Budějovice – Horní Dvořiště: Ve dnech 28. – 30. srpna proběhnou na Čertových proudech mezi Loučovicemi a Čertovou stěnou vodácké závody Devils Extreme Race. Z tohoto důvodu bude v těchto dnech na trati 195 a částečně i na trati 195 platit zvláštní jízdní řád. Na trati 195 budou zavedeny posilové vlaky mezi stanicemi Lipno nad Vltavou a Vyšší Brod klášter a ve vlacích bude umožněna i přeprava lodí závodníků.

Trať 202 Tábor – Bechyně: Na této trati dochází k drobné úpravě, kdy vlak Os 28422 (Tábor 19:18 – Bechyně 19:56) bude na zastávce Bežerovice zastavovat pouze na znamení.

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice: Na této trati dojde k časovému posunu vlaku Os 8701, který odjede z Veselí nad Lužnicí již ve 4:29 a do Českých Velenic přijede v 5:29. Tímto posunem odpadne dosavadní devítiminutový pobyt vlaku ve stanici Nová Ves na Lužnicí. Vlivem tohoto posunu odjede protisměrný vlak Os 8702 z Českých Velenic o 3 minuty dříve, tj. ve 4:12.

Od neděle 14. června budou u vnitrostátních spojů ČD na území Jihočeského kraje zrušena všechna omezení zavedená v souvislosti s epidemií COVID-19. Vlaky tak pojedou podle jízdních řádů platných před vznikem epidemie. O den později, od pondělí 15. června, pak dojde i k plnému obnovení dálkové i regionální železniční dopravy směrem do Rakouska (přechody Horní Dvořiště / Summerau a České Velenice / Gmünd NÖ).

Zdroj: Vanda Rajnochová, Petr Pošta, tiskové oddělení ČD

V pondělí se rozjedou další mezistátní spoje, přibydou Pendolina i vlaky do Berlína a Vídně

Od neděle 14. června do úterý 16. června končí další koronavirová omezení v dopravě. Na železnici se vrátí rychlovlaky Railjet do Vídně a Grazu a rozšíří se počet spojů Berliner do Německa. Obnoveny budou také přeshraniční osobní vlaky do Německa nebo Rakouska. K běžnému jízdnímu řádu se vrátí také spoje SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem, zbývající Jižní expresy do Českých Budějovic a Lince a přibydou také vlaky Západní expres mezi Prahou a Plzní.

„Po dohodě s objednavateli a zahraničními partnery obnovíme postupně od neděle 14. června do úterý 16. června provoz dalších mezistátních vlaků. Od 14. června se vracíme u vlaků Berliner k plnému jízdnímu řádu do Německa, a to včetně plánovaných cílových stanic v Hamburku a Kielu. Od pondělí 15. června pak v plném rozsahu obnovíme mezistátní dopravu Railjety Vindobona a Jižními expresy do Vídně, Grazu a Lince. Ve stejný den obnovujeme také regionální přeshraniční spoje do Německa a Rakouska. Opět tak nabídneme rychlé a komfortní cestování do zahraničí. Například cesta do Vídně nebo Berlína trvá přibližně 4 hodiny, vlaky pojedou každé dvě hodiny a cestující mají ve vlacích k dispozici Wi-Fi připojení k internetu, restaurační vůz, speciální místa pro cestování s dětmi nebo pro přepravu jízdních kol,“ vyjmenovává rozsah změn a nabídku obnovených spojů Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.

Ve směru do Německa, Rakouska a na Slovensku se tak vrátí jízdní řády téměř ke stavu před epidemií COVID-19. Omezení zatím potrvá především u nočních vlaků a u několika dalších spojů, jejichž provoz je ovlivněn výlukami nebo uzavřením dalších zemí na trase vlaků. Obnovení jejich provozu se předpokládá po otevření hranic těchto států, pravděpodobně na konci června. Do 11. července je také omezen provoz linky Praha – Mnichov pouze na úsek Praha – Plzeň, a to z důvodu výluky a opravy tratě mezi Plzní a Domažlicemi a také na německé straně.

Od 15. června obnoví České dráhy ve spolupráci se zahraničními partnery také provoz téměř všech přeshraničních osobních vlaků na česko-německé a česko-rakouské hranici. Výjimky jsou způsobeny opět výlukami a opravami tratí. O několik dní později se tak rozjedou například regionální vlaky mezi Potůčky a Johanngeorgenstadtem.

V mezistátní dopravě tak zůstává omezení provozu především do Polska a Maďarska, kde obnovení mezistátních vlaků zatím brání omezení ze strany těchto států. Vlaky Metropolitan Praha – Budapešť proto jezdí pouze do / z Nových Zámků a vlaky z Prahy do Polska končí a začínají v Bohumíně. Vlak Báthory Varšava – Budapešť jede dočasně jen mezi Bohumínem a Novými Zámky a spoj Hungaria jen mezi Prahou a Novými Zámky. Místo maďarských souprav jsou nasazeny náhradní vlaky Českých drah. Později bude obnoven také vlak Railjet Metropolitan Slovenská strela mezi Prahou a Bratislavou (do konce června pojede jen v úseku Praha – Břeclav). U relace Rakousko – Česko – Polsko bude od 15. června zaveden pouze spoj EC 104 / 105 Porta Moravica provozovaný rakouskou soupravou v úseku Graz – Vídeň – Bohumín. Ostatní spoje jezdí kvůli uzavření polsko-české hranice a vedení vlaků polskými soupravami s náhradními vozy pouze v úseku Bohumín – Břeclav.

SC Pendolino a Jižní expres pojedou bez omezení

„S rostoucím zájmem o cestování končí také většina omezení dálkových vnitrostátních vlaků. Od 15. června už pojedou všechny plánované spoje Jižní expres mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. Vlaky zde tedy opět nabídnou plný komfort a cestovní dobu pouhé 2 hodiny. Na koleje se vrací také všechny plánované spoje SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem. Cestující tak budou mít znovu k dispozici všechny rychlovlaky, které cestu mezi oběma aglomeracemi zvládnou za pouhé tři hodiny včetně obvyklých služeb, jako je přístup k internetu přes palubní Wi-Fi síť, vlakové bistro nebo dětské kino pro nejmenší cestující,“ říká Jiří Ješeta.

V dálkové vnitrostátní osobní dopravě tak zůstávají minimální omezení vlaků. Jedná se například o vlaky InterCity Opavan nebo o posilový Railjet Brněnský drak. Provoz těchto vlaků bude obnoven později.

Zdroj: Vanda Rajnochová, tisková mluvčí ČD