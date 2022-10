Tento týden zde bylo možné pozorovat nezvyklý úkaz. Na úzkokolejce stály vlakové soupravy, ale cestující otočení zády k trati nastupovali do mikrobusu a vedle nich projížděl autobus, který pro změnu vozí cestující Českých drah kvůli výluce na železničním přejezdu ve Zbuzanech.

Vlakové nádraží JHMD v Jindřichově Hradci. Něco je jinak. Cestující nenastupují do vlaku, ale do mikrobusu. Železniční doprava na úzkokolejce je od 4. října kvůli chybějícímu osvědčení pozastavena.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

V řadě za sebou zde stojí ponorky, někdy přezdívané i hašišbedny. Nenechte se mýlit, že tyto stroje by se někdy ponořily třeba do vod Vajgaru. Jedná se o motorové vozy, které tvoří důležitou součást flotily Jindřichohradeckých místních drah.

Firma Jindřihohradecké místní dráhy je v úpadku, reorganizaci soud zamítl

Ale když potkáte ponorku na kruháči v Jindřichově Hradci tak, jako v únoru 2020, trochu vás to z míry může vyvést. V prvním okamžiku vám bleskne hlavou, jak se tam dostala. Odpověď je jednoduchá. Na podvalu tahače. A proč? Na jaře 2018 měl motorový vůz ve Včelničce nehodu s traktorem. Při té nehodě bylo poškozeno čelo vozu. A kvůli opravě bylo nutné ponorku přepravit z Českých Budějovic, kde se dělaly nějaké vyvařovací práce, zpátky do Hradce a poté putovala do dílen v Kamenici.

Když se člověk v autě blíží ke kruháči v Jindřichově Hradci a před sebou uvidí 'ponorku'. Tedy vlak Jindřichohradeckých místních drah, kterému se podle tvaru oken tak přezdívá.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Nejenom ponorka na kruháči, ale také rychlík jel po úzkokolejce v Kanclovském údolí. Je zde totiž jedna ze dvou splítek, kdy část trasy vedou tři koleje, které se pak rozdělují na úzkou a širokou trať. A v září 2004 se kvůli špatně nastavené výhybce rychlík vydal po úzkých kolejích. No a nešlo to. Za pár metrů vykolejil.

Když má vlak s normálním rozchodem nastavenou výhybku pro úzkokolejku. To se stalo v roce 2004 osudným rychlíku Junák v Kanclovském údolí..Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Nádražní budova má dvojče

Jindřichohradecké vlakové nádraží má ještě jednu zvláštnost. Historická nádražní budova Českých drah má totiž proti sobě zrcadlově obrácenou kopii, která byla vybudovaná o několik let později pro potřeby úzkokolejné dráhy.

Hradecké úzkokolejce hrozí v krajním případě zánik, obcím na trati vlaky chybí

Byla zřízena jako obytná budova pro zaměstnance dráhy a snad i částečně pro administrativní provoz dráhy. Následně byla využívána autobusovým dopravcem, sloužila cestujícím a po revoluci byla přebudována na Hotel u města Vídně, který je již řadu let prázdný a chátrá.

Jindřichohradecké vlakové nádraží má dvě zrcadlově obrácené budovy. Jedna patří Českých drahám pro trať s normálním rozchodem a druhá, dnes chátrající Hotel U města Vídně, která původně sloužila na úzkokolejce.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Oba objekty byly vyhlášeny kulturní památkou. Areál železničního nádraží pro normální rozchod pochází z roku 1887 a jeho mladší dvojče je z roku 1906.

Připomínka historie v parčíku před nádražím.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Z historie obou drah

Českomoravská transverzální dráha z Jihlavy přes Jindřichův Hradec do Veselí nad Lužnicí byla uvedena do provozu 3. listopadu 1887. Nato bylo na konci roku 1896 vedle areálu nádraží normálně rozchodné železnice započato se stavbou místní úzkokolejné dráhy z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, jež byla dokončena a otevřena 31. října 1897. Stavba druhé větve na Obrataň byla zahájena v červenci 1905 a otevřena 23. prosince 1906. V roce 1906 v přednádražním prostoru vyrostla ubytovací budova transverzální dráhy, kterou doplňovala ještě budova hotelu Holub, která za socialismu ustoupila silnici vedoucí od nádraží na Prahu, aby se nemuselo jezdit z centra města úzkou pražskou bránou u Klášteříčku.

Rozdíl mezi normální a úzkorozchodnou tratí je názorně vidět v parčíku před jindřichohradeckým nádražím.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Dominanta autobusového nádraží unikla pomyslnému hrobníkovi z lopaty, když ministerstvo kultury v roce 2006 na žádost spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce vyhlásilo objekt technickou památkou. Díky tomuto kroku nebylo možné v prostoru spodní části autobusového nádraží realizovat záměr vybudovat zde obchodní centrum, kterému by musela historická budova ustoupit.