/VIDEO/ Do otevření obchvatu Vlachova Březí zbývá ode dneška, pátku 20. října, pouhých deset dní. Se stavbou firma Strabag začala 13. dubna 2022 a v pondělí 30. října 2023 by mělo dojít k jeho slavnostnímu zprovoznění. Je to o zhruba dva měsíce dřív než se původně plánovalo.

Obchvat Vlachova Březí se dokončuje. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Ještě před rokem a půl byl prostor, kudy nyní vede nová silnice, jen louka. Za pár dní kamiony nebudou obtěžovat obyvatele centra Vlachova Březí. Městečko minou po obchvatu a směr na Volyni bude pro řidiče nejen nákladních aut o dost vlídnější. Stavba více než kilometr dlohého východního obchvatu za zhruba 163 milionů korun se chýlí ke konci. Investorem je Jihočeský kraj a jde o největší investici do silniční sítě na Prachaticku v posledních dvou letech.

Hejtman Martin Kuba při zahajování stavby východního obchvatu Vlachova Březí uvedl, že odvedením tranzitní dopravy se ve Vlachově Březí sníží hlavně hluk, který obyvatele obtěžuje. „Ze všech průzkumů nám vychází, že na jihu Čech chybí obchvaty a dopravní stavby,“ řekl tehdy a dodal, že mnoho projektů existuje, ale nejsou ve stavu, aby se mohlo stavět. Ujistil, že současné vedení Jihočeského kraje se bude snažit dopravní stavby rozhýbat, protože právě dopravní stavby jsou pro současné vedení kraje prioritou.

Kamiony vystrnadí z náměstí, vyjde to na 163 milionů

Starosta Vlachova Březí Lubomír Dragoun se už léta těší, že se uklidní doprava na náměstí. Vedení Vlachova Březí se částečně zasloužilo o to, že stavba loni v dubnu vůbec mohla začít. Pomohlo s výkupem pozemků pro obchvat, který byl sice na seznamu prioritních staveb na jihu Čech, ale hodně hluboko. „Tehdy jsme dostali informaci, že stavět se bude tam, kde bude nejvíce připraveno. Proto jsme se snažili vykupovat pozemky. Chtěli jsme, aby se začalo stavět co nejdříve. I my jsme tak přispěli k modernizaci silniční sítě,“ zkonstatoval vlachovobřezský starosta před časem. Stavba obchvatu šla sice hladce a jeho zprovoznění se chystá o více než měsíc dříve, ale i tak stavební firma musela řešit nepříjemné události. Například zloděje trubek.

Asfalt, značky, lampy a je hotovo

Stavbyvedoucí dodavatelské firmy Strabag Jiří Vopelka ve čtvrtek 19. října Deníku potvrdil, že zprovoznění obchvatu je připraveno na pondělí 30. října. "Dnes a zítra pokládáme finální vrstvu asfaltu. Začátkem příštího týdne doplníme jak vodorovné, tak svislé dopravní značení. Jako poslední přijde na řadu instalace osvětlení," popsal finální práce na stavbě Jiří Vopelka. Nečeká, že v posledních deseti dnech stavby přijde nějaký „zádrhel“. I počasí prý přeje. Od pondělí 30. října začne zkušební provoz s tím, že stavbaři ve Vlachově Březí ještě zůstanou. Musejí doladit drobné úpravy v bezprostředním okolí nové silnice. Oficiálně pak stavební firma předá kompletně dokončený obchvat Vlachova Březí Jihočeskému kraji na konci letošního listopadu.

Obchvat Vlachova Březí měl být hotový v lednu 2024 s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a delší přerušení prací v zimní sezoně 2022/2023. Nakonec se ale povedlo termín otevření, i když jen zkušebního, o více než dva měsíce uspíšit.

Právě ve čtvrtek 19. října stavbaři pokládali asfalt v křižovatkách, které spojují nový obchvat s místními komunikacemi u Vlachova Březí. „Je vidět, že je to místní firma. Je s nimi domluva, všechno jde a opravdu makají,“ vykládal majitel jednoho z rodinných domů v sousedství obchvatu. Kolem jeho pozemku vznikla nově protihluková stěna. Došlo na částečnou úpravu velikosti jeho parcely, okolo které stojí nový moderní plot. „I výjezd ze silnice k naší zahradě bude nový. Támhle přes ulici také. Proto tu stojím, říkali, že to budou dělat dneska,“ hlásil ve čtvrtek kolem poledne. Během několika desítek minut přijíždí těžká technika a jde se na to.

Obchvat, který vede kolem jeho pozemku, mu nevadí. Na zahradu prý slyšet nic není. „Tedy teď jo, když ještě není silnice v rovině a nákladní auta se železem do firem na průmyslové zóně musejí tudy,“ ukazuje na „zub“ mezi jednotlivými vrstvami asfaltu kousek za křižovatkou. Většina lidí ve Vlachově Březí se těší až bude obchvat v provozu. „Už měl být dávno, i když si myslím, že klidně o kousek dál v loukách,“ uzavírá a ukazuje někam směrem na Husinec.

Východní obchvat Vlachova Březí z výšky:

Východní obchvat Vlachova Březí:

- Zahájení stavby 13. dubna 2022.

- Délka obchvatu je 1130 metrů.

- Náklady na stavbu 163 milionů korun (161,7 milionu investuje Jihočeský kraj, 1,3 milionu korun město Vlachovo Březí).

- Vzniklo 258 metrů nových opěrných zdí a 458 metrů protihlukových stěn.

- Součástí stavby jsou také úpravy křižovatek a překládky sítí.

- Na obchvat se bude najíždět za čerpací stanicí za mostem přes Libotyňský potok, pokračovat bude přes zatravněné zemědělské plochy mezi obytnou zástavbou města a průmyslovou zónou a překříží silnici od Chocholaté Lhoty. Zpátky na silnici směrem na Předslavice se napojí před výrobním areálem firmy Reno Šumava.

- Slavnostní otevření se připravuje na pondělí 30. října 2023.

Slib, který při zahájení stavby obchvatu Vlachova Březí hejtman Jihočeského kraje dal, se snaží plnit. V současné době kraj hledá firmu, která postaví obchvat Češnovic a Dasnýho na hlavním tahu silnice od Písku do Českých Budějovic. Obchvaty kraj připravuje také kolem měst Blatná, Tábor, Kaplice nebo Dačice. Ani Prachaticko by nemělo přijít zkrátka. Chystá se totiž Severní obchvat města Husinec. Ten by měl být dlouhý bezmála tři a půl kilometru a jeho součástí bude pět mostů, lávka pro pěší a čtyři křižovatky. Podle plánu Jihočeského kraje by se mohlo začít stavět za dva roky. S uvedením do provozu se pak počítá v roce 2027. Náklady na stavbu jsou astronomické, odhadují se totiž za 1,6 miliardy korun.

Na spadnutí je také stavba stoupacího pruhu z Prachatic na Fefry, kde se také hledá dodavatel zhruba kilometrové stavby. Ta by podle informací z webu Jihočeského kraje měla začít i skončit příští rok.