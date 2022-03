V době než bude odsouhlasen dodavatel a dodrženy veškeré legislativní lhůty se může podle slov starosty Vlachova Březí Lubomíra Dragouna nasmlouvaná firma pustit do kácení dřevin v trase východního obchvatu. „Odhaduji zahájení stavby za zhruba měsíc. Do té doby by měl být stanovený koridor vykácen a hmota odvezena,“ myslí si vlachovobřezský starosta.

Na budoucí obchvat směrem od Prachatic řidiči najedou za čerpací stanicí, v místě, kde je můstek přes Libotyňský potok. Obchvat bude dále pokračovat přes zatravněné zemědělské plochy mezi obytnou zástavbou města a průmyslovou částí a překříží silnici od Chocholaté Lhoty. Zpátky na silnici směrem na Předslavice napojují před výrobním areálem firmy Reno Šumava. „Délka obchvatu je 1 130 metrů, součástí stavby jsou nezbytné úpravy křižovatek, překládky sítí, postaveno bude 258 metru nových opěrných zdí a 459 metrů protihlukových stěn,“ upřesnil Tomáš Hajdušek.

Lidé ve Vlachově Březí se těší až nákladní doprava zmizí z úzkých ulic městečka, kde je průjezd velkých aut dost nebezpečný. Proto také vedení radnice pomáhalo Jihočeskému kraji s vykupováním pozemků, přípravou dokumentace k územnímu rozhodnutí i stavebnímu povolení. „Řidiči kamionů u nás stejně nezastavili, že by si koupili svačinu. Jsem rád, že nákladní doprava pojede kolem města,“ řekl Lubomír Dragoun. Ten zároveň odhaduje, že stávající dopravu nezkomplikují ani uzavírky. A když tak v řádu dní v době, kdy bude potřeba nový obchvat napojit na stávající silnici. Obchvat Vlachova Březí povede po zcela nové trase.