V noci na pátek 22. prosince na jih Čech dorazil silný vítr. Hasiči si při odstraňování následků poryvu větru připsali k páteční 6. hodině ranní na 160 výjezdů.

Noční zásahy na odstranění následků větru měli i hasiči ze Suchdola nad Lužnicí. | Foto: Archiv SDH

"Největší nápor jsme měli do půlnoci, poté se situace výrazně uklidnila. V naprosté většině případů jsme odklízeli ze silnic a železnic popadané stromy," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V Českých Budějovicích pak hasiči zajistili uvolněnou plechovou střechu, v Soběslavi, Kaplici a Pístině narazila do spadlých stromů osobní auta. Nehody jsou naštěstí bez zranění. U Opařan a u Chlumu u spadlých stromů musely zastavit vlaky.

V pátek do 10 hodin by měl být kvůli pádu stromů do trakčního vedení zastavený provoz na trati mezi stanicemi Lipno nad Vltavou – Rybník. Přeprava cestujících je nahrazená autobusy.