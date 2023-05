/FOTO, VIDEO/ Nebezpečně nevypadá, vidět je široko daleko a i přesto je křižovatka U Stopařky na hlavním tahu silnice z Českých Budějovic do Vimperka místem častých dopravních nehod. Několikrát do roka tam dokonce přistává záchranářský vrtulník. Právě přehlednost je podle odborníků jedním z důvodů, proč je křižovatka nebezpečná.

Jen málokdy jde při srážce aut u Stopařky jen o lehký ťukanec. Nejméně jednou auta skončila i v pomníku setkání pěti Jako nebezpečnou vyhodnotili dopravní experti křižovatku u vitějovické Stopařky. Křížení nahradí kruhový objezd.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková armád, který stojí v její blízkosti. Snaha policistů a silničářů důkladně řidiče na křižovatku upozornit značkami s reflexními barvami, stopkou i častými policejními kontrolami, vychází stále naplano.

Většinou tam jde o nedání přednosti v jízdě, zřejmě si mnozí řidiči řeknou, že ještě stihnou přejet a neodhadnou, jak rychle do křižovatky auta na hlavní silnici přijedou. Statistiky potvrzují, že nejčastější příčinou nehod je nerespektování značky Stůj, dej přednost v jízdě či nedání přednosti při odbočování vlevo. Za posledních deset let se u Stopařky stalo nejméně čtyřicet dopravních nehod, nejméně třikrát těžce zraněné lidi musel transportovat vrtulník. „A to neznáme počet nehod, u nichž řidiči nevolali policii. Tedy takové, při kterých nebyl nikdo zraněn a škoda nepřesáhla sto tisíc korun," uvádí Martina Joklová, mluvčí prachatické policie.

Podle vedení obce Vitějovice, kam křižovatka u Stopařky katastrálně patří, musí dojít ke změně a shodlo se zástupci Správy a údržby silnic v Prachaticích, že ideální řešení je křižovatka kruhová. „Řidiče donutí zpomalit,“ řekl už dříve pro Deník ředitel prachatické Správy a údržby silnic (SÚS) Jiří Růžička. Praxe jeho slova potvrzuje, protože po otevření kruhové křižovatky v Těšovicích v roce 2016, což je jen o několik kilometrů dál na stejném tahu silnice, tam ke sčítání nehod za rok stačí prsty jedné ruky. Přitom před tím byly téměř na denním pořádku. Diskuze o změně z běžné na kruhovou křižovatku se na jihu Čech vedou zhruba od roku 2010, mnohokrát se skoro začalo projektovat, ale vždy z toho sešlo a přednost dostala jiná dopravní stavba.

Vitějovičtí souhlas se změnou schválili v roce 2019 a zároveň nabídli poskytnutí pozemků. Následovala „papírová válka“ jako změna zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, zanesení změny do územního plánu obce Vitějovice, projektování či souhlasná stanoviska všemožných úřadů státní správy i samospráv. Zdá se ale, že roky čekání se vyplatily a zásadní změna by mohla přijít už příští rok. Projekt je připravený a začátkem května Bohumír Rychtář ze silničního správního úřadu v Prachaticích oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení, o které požádal Jihočeský kraj jako investor stavby. „Byli jsme o tom informováni a jsme rádi, že je ke stavbě zase kousek blíž,“ řekla vitějovická starostka Lenka Tůmová. Věří, že by se stavbou kruhové křižovatky mohlo začít už příští rok. Stejně to odhaduje také Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic. Podle něj totiž další přidávání značek, které šoféry upozorní na křižovatku už není možné.

Změna křižovatky na kruhovou s sebou přinese i posun Pomníku setkání pěti armád. „Ale jen o pár metrů. S tím nemáme problém,“ ujistila vitějovická starostka. Těší se, až uplynou potřebné lhůty nutné k dodržení litery zákona a Jihočeský kraj provede další krok ke stavbě nové křižovatky. Podle rozhodnutí silničního správního úřadu by stavba měla být dokončena nejdéle do konce roku 2025.

Křižovatka U Stopařky:

- Průsečná křižovatka silnice II/145 se silnice by se mohla změnit na kruhovou, se stavbou by se ohlo začít už příští rok. Setkání pěti armád v roce 1945 symbolizuje pomníček při výjezdu na Stunkovice nad Blanicí.

- Monument, oficiálně odhalený v roce 1987 a nazvaný Pomník míru, který měl připomínat setkání armád, nahradil režimem neakceptovaný pomníček s nápisem Pravda vítězí, který tam odhalili obyvatelé Vitějovic rok po válce, přesně 5. května 1946, aby tak uctili památku na osvoboditele.





Mír symbolizovala dva roky, zbylá léta jen stopuje

- Pomník míru byl postaven v době, kdy uprostřed polí vznikla nová silnice. Lidé nový pomník v podobě mávající Socha přezdívaná 'Stopařka' na křižovatce u Vitějovic dostala v době koronavirové na ústa červenou rouškou. Outfit doplnil neznámý recesista také červenou podprsenkou.Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková ženy nikdy nepřijali a místu se neřekne jinak než "U Stopařky". - Malý pomník se své původní místo vrátil po roce 1990 a každoročně si tam zástupci armády i radnic připomínají výročí od konce II. světové války. - Mávající žena se čas od času mění v době covidu měla dokonce na ústech roušku a červenou podprsenku. Po začátku ruské invaze na Ukrajině se na soše objevila podprsenka v barvách ukrajinské vlajky. Ta je na ní dodnes a socha navíc třímá v mávající ruce květinu.