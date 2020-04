S propady příjmů musí letos počítat jihočeské radnice. Leckde už škrtají chystané akce.

Ilustrační snímek. Stavba | Foto: Deník / Jana Kopecká

Některé investice už odložil Jihočeský kraj. „Chvíli počkat musí například velmi nákladné opravy komunikací či zateplování objektů. Nechceme ale zastavit veškeré investice, to by to mohlo ohrozit ekonomiku jihočeských firem,“ míní hejtmanka Ivana Stráská.