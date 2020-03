Virus: Máte-li podezření, že jste se nakazili, volejte praktika

Pacienti, kteří by mohli mít koronavirus, by neměli chodit do ordinace svého lékaře a už vůbec ne do nemocnice, ale mají nejdřív lékaři zatelefonovat. To je jedna z hlavních věcí, které na svém úterním setkání řešili ředitelé jihočeských nemocnic nebo jejich lékařští zástupci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek