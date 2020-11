Všichni dospělí a také děti s příznaky nemoci musí podstoupit test. V případě, že některé dítě nevykazuje příznaky, nemusí podle hygieniků podstupovat odběr vzorku, ale jeho karanténa je prodloužena do 20. listopadu.

Hygienici rodičům doporučují, aby sledovali zdravotní stav dětí včetně denního měření teploty po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra a požádali jej o vystavení e- žádanky na provedení testu na covid-19. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami. Odběrová místa jsou v Českých Budějovicích – u nemocnice a v areálu letiště Planá, v Nemocnici v Prachaticích. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice České Budějovice a Prachatice. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v Českých Budějovicích, a to v době od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin.

Naopak ve Vimperku se mohou do Mateřské školy Klostermannova, pracoviště v Mírové ulici zase vrátit děti. Provoz tam obnovili v pondělí 9. listopadu a týká se pouze dětí, které spadají pod pracoviště Mírová. Pracoviště Klostermannova zůstává z epidemiologických důvodů dále uzavřeno a funguje pouze v režimu krizového řízení, kdy je zde otevřena třída pro děti IZS, zdravotníků a sociálních pracovníků.