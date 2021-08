Dvacet let se do sklepů domů s číslem popisným 14 na prachatickém Velkém náměstí dostal jen málokdo. V pátek 27. srpna majitel domu Stanislav Žák lokál ve třech patrech sklepů objektu opět zpřístupnil a vrátil mu zašlou slávu.

Zurčící pramen si může prohlédnout, každý, kdo do vinárny Punkva v centru Prachatic přijde, a k tomu posedět se sklenkou něčeho dobrého. Majitel lokálu Stanislav Žák říká, že o znovuobnovení restaurace uvažoval dlouho a je rád, že se to nakonec povedlo. Zároveň dodává, že: "Bez vás všech hostů to dělám zbytečně."

Rozhovor s majitelem jedinečné vinárny, baru a klubu, ve kterém se host podívá pod prachatické Velké náměstí, přineseme v příštím týdnu.