V březnu tohoto roku vyhlásilo město Vimperk v rámci aktivit Zdravého města druhý ročník participativního rozpočtu. „Cílem tohoto projektu je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu města a ve spolupráci s městem zvýšit kvalitu života, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost," vysvětlil Petr Samek, politik Zdravého města Vimperk.

Do letošního ročníku se přihlásilo pět návrhů, ve fázi veřejného hlasování měla vimperská veřejnost možnost hlasovat od července do září o čtyřech projektech. Jejich cílem bylo vždy zlepšit některou část našeho města či kvalitu života občanů naší obce. Hlasovat bylo možné ve dvou kategoriích, v kategorii menších projektů s finančním limitem do 50 tisíc korun a v kategorii s finančním limitem 200 tisíc korun. K realizaci v příštím roce se hlasováním probojoval v kategorii do 50.000 Kč projekt „Zhotovení altánu“ v areálu zdraví u Komunitního centra pro seniory a spolky. V kategorii do 200 000 korun to byl projekt „ II. etapa revitalizace pivovarských zahrad“ od Barbory Samkové a „Nové přírodní schody – zkratka v parku“ od navrhovatelky Jolany Kutilové.

Třetím projektem, který se ucházel o hlasy, bylo dokončení revitalizace dětského hřiště na Boubské od Jany Doležalové. „Tento projekt obdržel pouze o jeden hlas méně, než druhý vítězný projekt v kategorii do dvou set tisíc korun. Vzhledem k tomu, že v příštím roce město neuvažuje o vyhlášení participativního rozpočtu z důvodu těžko odhadnutelného vývoje příjmů, se bude se snažit i tento projekt dokončit s využitím částky 50.000 Kč, která zbývá z letošního rozpočtu," řekla Jaroslava Martanová, starostka města Vimperk. Všechny projekty budou ve spolupráci s odbory městského úřadu, městským architektem a samotnými navrhovateli realizovány v roce 2021.

Snahu o zapojení obyvatel do investic města prostřednictvím participativního rozpočtu měli letos také prachatičtí zastupitelé. Především ti ze Živých Prachatic. Zastupitelé se sice shodli na uvolnění částky do participativního rozpočtu, ale zatím dál nepokročili.