Vimperští si půjčí miliony na investice

Vimperk - Sto dvacet milionů korun na deset let. O úvěru v této částce jednali vimperští zastupitelé.

Areál vodních sportů ve Vimperku je hotov zatím jen zčásti, dokončena je pouze první z pěti etap.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Diskuze, zda si úvěr vzít a na co jej město potřebuje, se protáhla na téměř dvě hodiny. I když se nakonec zastupitelé shodli, že o úvěr zájem mají, vymínila si opozice podmínku. „Chceme, aby bylo svoláno pracovní zasedání a na něm jasně řečeno, na co peníze chceme použít,“ vysvětli za opozici Jiří Cais.

„Jaké máme priority, to je snad jasné. Je to bazén a ulice 1. máje,“ vysvětloval, proč je pro město úvěr důležitý, Pavel Dvořák, starosta města.

„Podmínky jsou teď tak výhodné, že ty peníze jsou levné,“ poznamenal radní Zdeněk Kutil.

Na nutnost schválit nebo neschválit nabídku peněžních ústavů na úvěr ve výši sto dvaceti milionů korun upozornil vimperské zastupitele Jan Tůma, vedoucí finančního odboru vimperského městského úřadu. „Pokud máme připravovat rozpočet na příští rok, musíme vědět, s jakými čísly pracovat. Těžko jej budeme sestavovat bez konkrétních známých čísel,“ upozornil zastupitele Jan Tůma.

Ten zároveň upřesnil, že souhlasné stanovisko ještě neznamená, že úvěr musí skutečně Vimperští vyčerpat. „Máme to dané v podmínkách, rozhodnout se, že peníze nakonec čerpat nebudeme,“ poznamenal. Reagoval tím i na dotaz Jaroslavy Martanové, jak moc bude město zatíženo úvěry do dalších let. „Nejde jen o nás, ale úvěrem hlavně zatížíme rozpočty na další roky, budou s nimi muset počítat zastupitelé, kteří tu budou jednou sedět,“ uvedla.