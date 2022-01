„Prvním z nich je lávka přes Křesánovský potok v areálu nemocnice,“ upřesnila starostka s tím, že projekt byl zahájen už v loňském roce a letos by měl být dokončen.

Druhou akcí je průchod do parku z ulice 1. máje kolem budovy Komerční banky. Na průchod ale musí město nechat zpracovat projektovou dokumentaci, podle které průchod upraví. „Cesta je hojně využívaná chodci. Věříme, že po úpravě se najde ještě víc lidí, kteří tudy projdou, protože cesta bude více komfortní,“ zkonstatovala vimperská starostka.

Právě participativní rozpočet odstartoval obnovu vimperských Pivovarských zahrad před budovou gymnázia. V roce 2020 návrh na úpravu Pivovarských teras podala Barbora Samková z Vimperka a lidé její nápad podpořili. Poté, co se lokalita vyčistila od náletových dřevin, vyšly na světlo světa průchody mezi jednotlivými terasami a vedení města začalo pracovat na architektonické studii, jak by mohly terasy v budoucnu vypadat. „Bude tam možné posezení a setkávání lidí. Plánujeme vyhlídkové plošiny, rychlé občerstvení a pracujeme i s úpravou nedalekého potoka,“ popsala už loni starostka nápady. Projektová dokumentace na Pivovarské terasy by měl být podle posledních informací připraven na konci letošního roku.