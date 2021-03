Vimperská Luční ulice nyní a po opravě.Zdroj: Zdeněk KunclObyvatele ulice proto po dobu oprav čekají omezení a různé zákazy. Celá ulice bude uzavřená až do 9. července. Nejdůležitější podle vimperského místostarosty bylo najít alespoň částečnou pomoc pro obyvatele ulice s parkováním. "Víme, že místa na sídlišti jsou velmi omezená, i tak se nám náhradní možnosti podařilo najít," upřesňuje Zdeněk Kuncl. Lidé tak mohou najít parkování s částečným stáním na chodníku pod čp. 435 směrem k čp. 436 a večerce nebo kolmo nad autobusovou zastávkou Luční. "Nabízíme ale také parkování u podchodu, kde jsme po dobu rekonstrukce zrušili časové omezení stání," upřesnil.

Ke změně dochází i v případě míst pro odpady. Ty mohou obyvatelé Luční ukládat na místo vyhrazené pro odpady nad autobusovou zastávkou Luční. "Je to nejbližší možné místo, aby nebyla zabírána parkovací místa a zároveň byl zajištěn příjezd pro techniku městských služeb," vysvětluje místostarosta. V prvních týdnech stavby bude i nadále pro chodce umožněn průchod do domů předními vchody. V zadní části panelových domů se bude stavět teplovod. Po dokončení teplovodu postupně dojde ke změnám a lidé budou smět využívat zadní vchody do panelových domů.

Rekonstrukce podle Zdeněk Kuncla posune chodník blíže k panelovým domům, a tím vznikne prostor pro parkovací stání. Chodník bude v zadní části ulice zároveň prodloužen a po obou stranách budou šikmá parkovací stání. "V ulici v současné době zaparkuje 56 automobilů, po opravách budou místa pro 78 aut," ujistil. Výběrové řízení vyhrála společnost Eurovia CS a Vimperk vyjde na 17.777.339 korun. Cena je za obě plánované etapy.

Co se změní v Luční ulici?

- Kompletní rekonstrukce komunikace.

- Ulice Luční bude jednosměrná. "To, abychom mohli kapacitně navýšit parkovací stání," vysvětlil Zdeněk Kuncl.

- Nový bude také nový mobiliář, nové přístřešky na odpady, nové veřejné osvětlení a nová výsadba zeleně.

Druhou lokalitu Vimperští opraví příští rok. Bude se týkat rekonstrukce chodníků a schodišť, vzniknou i nové trasy pro pěší, které budou respektovat bezbariérovost a již využívané zkratky obyvateli, nové přístřešky na odpady, mobiliář či veřejné osvětlení. "Rekonstrukce bude od panelového domu čp. 436 (u večerky) směrem k mateřské škole, a také kolem panelových domů čp. 432 a 434. Ale o tom detailněji až na jaře příštího roku," uzavřel Zdeněk Kuncl.