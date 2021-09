V bývalé lesnické škole jsou byty 1, 2 či 3 plus KK o velikosti od 27 do 66 metrů čtverečních. Vedení města v těchto dnech připravuje několik termínů na prohlídku celého objektu. „Chceme, aby lidé věděli, jak byty vypadají a vlastně, aby viděli celkovou proměnu objektu,“ popsala vimperská starostka s tím, že termíny budou zřejmě tři a ve všech případech budou v podvečerních hodinách. „Výběr nových nájemníků spustíme až po prohlídkách objektu. Ty se odehrají zřejmě v říjnu,“ doplnila Jaroslava Martanová.

Proto také zastupitelé začátkem týdne rozhodovali o výši nájemného. „Dohodli jsme se na pevné ceně 58 korun za metr čtvereční. Vycházíme z toho, že nájemné v našich bytech máme bezmála 40 korun. Jsou to byty starší a proto v těchto nových bytech nájemné navyšujeme o dvacet procent,“ zhodnotila vimperská starostka Jaroslava Martanová. V případě, že bude na jeden byt více zájemců, rozhodující bude posouzení bytové komise.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.