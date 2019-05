Vimperk, Liberec - Ve dnech 26. a 27. 4. 2019 se uskutečnilo ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Do Liberce, kde se soutěž konala, postoupili nejlepší vítězové krajských kol z celé naší republiky. Už jen fakt, že ZUŠ Vimperk reprezentovaly tři komorní soubory, byl obrovský úspěch. Samozřejmě se ale žáci a jejich učitelé nejeli do ústředního kola jen účastnit, chtěli předvést co nejlepší výkony a odvést si co nejvyšší ocenění. V pátek odpoledne a večer hrálo saxofonové kvarteto a trio lesních rohů. Oba soubory předvedly krásné výkony a čekaly na zhodnocení od odborných porot, ve kterých usedli přední čeští umělci a pedagogové. Verdikt porot potvrdil kvalitní soutěžní výkony a tak si oba soubory odvezli z Liberce 1. místo. V sobotu se vydalo na sever Čech trumpetové kvarteto. Všichni členové chtěli nejen výborně zahrát, ale samozřejmě moc chtěli své kolegy a kamarády následovat. A do třetice to vyšlo. Kvalitní výkon byl oceněn 1. místem. Z Liberce do Vimperka tak putovala celkem tři 1. místa ze třech možných. Zároveň se ZUŠ Vimperk stala nejúspěšnější uměleckou školou z Jihočeského kraje, neboť tolik souborů s takovým výsledkem žádná jiná škola v Liberci neměla. Celkem 11 žáků a 3 pedagogové se tak postarali o obrovský úspěch v jubilejním sedmdesátém roce existence vimperského uměleckého školství.