„Projektant proto upravil hlavní vstup do areálu U Sloupů a po pravé straně by mělo vzniknout obratiště a lidé by mohli vystupovat bezpečně,“ popsal místostarosta Kuncl s tím, že stávající zastávky by zcela zanikly. Vedení města by ale chtělo ještě jednat s Jihočeským krajem. Komunikace je krajská, a tak by Vimperští chtěli, aby se kraj spolupodílel na realizaci stavby. Vedení města by zároveň chtělo diskutovat o možnosti snížení rychlosti. „Místo je nebezpečné i pro řidiče, kteří chtějí vyjet na hlavní silnici ve směru od Kvildy,“ doplnil místostarosta.

Ke změně by podle Zdeňka Kuncla mělo dojít i v návaznosti na chystanou stavbu alzheimercentra, které by mělo nabídnout padesát nových pracovních míst a devadesát lůžek.

