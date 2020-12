„Zatím jednáme o možnostech nejen výchozího bodu, ale také o financování. Hledáme model, jak takovou linku uskutečnit. Finanční podporu budeme řešit později,“ popsala starostka Vimperka Jaroslava Martanová. Upřesnila, že jednání běží už zhruba rok. Vedení vimperské radnice totiž kalkuluje s tím, že lidé z Vimperka a okolí spojí nakupování s výletem do sousedního Německa a obráceně.

„Proč by lidé nemohli trávit volný čas na výletech,“ pokládá řečnickou otázku starostka. Jde podle ní nejen o posílení cestovního ruchu, ale také o podporu podnikatelů. Z Vimperka do Freyungu je to necelých čtyřicet kilometrů a pravidelná autobusová linka je ideální řešení. „Spousta lidí jezdí do Bavorska nejen na nákupy, ale také do lázeňských areálů,“ vysvětlila Jaroslava Martanová. Podle ní by na tom vydělali nejen obchodníci na obou stranách hranice, ale zároveň by lidé mohli poznávat památky a přírodu. Vimperští už zkušenosti s výletním autobusem mají, nedávno podpořili i linku na Šumavu.