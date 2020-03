Již podesáté se v sobotu 28. března od 20.30 hodin ponoří dvě vimperské památky do tmy a zhasne na nich noční nasvícení. Stane se tak u Vimperského zámku a Městské zvonice na Náměstí Svobody. Vimperk se tak opět po roce zapojí do celosvětové Hodiny Země 2020 a oslaví tak kulaté desáté jubileum v rámci této kampaně.

Vimperský zámek při nočním osvětlení. | Foto: Jakub Hromas

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice a každoročně ji koordinuje Ekologický institut Veronica.