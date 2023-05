Zřejmě největším jménem letošního ročníku Majálesu ve Vimperku byl David Koller se svou kapelou. Ve chvíli, kdy začal hrát, nadšení lidí bylo obrovské.

Vimperský majáles 2023 | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Velký úspěch sklidil písničkář Pokáč a hned po něm vystupující autoři mnoha hitů Mňága a Žďorp z Valašského Meziříčí, které publikum dlouho nechtělo pustit z pódia. Byli výteční a všichni se s nimi skvěle bavili.

Mladší publikum potěšili rapeři Rest a 58G. Šanci ukázat se měli také The Last June a AM Band a úplně nejmenší účastníci Majálesu 2023 byli nadšení z pohádky v podání Národního divadla Čkyně.

Šimon Blaschko před zahájením nejen hudebního festivalu ve Vimperku vyslovil přání dostat na letní scénu do vimperského podzámčí na dvě tisícovky návštěvníků. To se povedlo a on už dnes věří, že i příští ročník Vimperského majálesu bude minimálně stejně úspěšný jako ten letošní.