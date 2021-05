První z pozic je od minulého týdne obsazená. Výběrová komise se jednoznačně shodla, doporučila a radní potvrdili její výběr. Ředitelkou Mateřské školy 1. máje ve Vimperku stala devětatřicetiletá Kateřina Vladyková. „Je v současné době učitelkou ve školce v Klostermannově ulici.

Budova MŠ v Klostermannově ulici ve Vimperku.Zdroj: Foto: www.skolka-vimperk.cz

Do funkce ředitelky nastoupí 1. srpna,“ řekl vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl. Druhé výběrové řízení na ředitelku Mateřské školy v Klostermannově ulici bylo ale nutné posunout na 25. května. „Důvod je v současné době běžný, výběrového řízení jsme posunuli vinou karantény,“ popsal místostarosta Zdeněk Kuncl s tím, že ani tak to není velký problém. Do začátku srpna Vimperští místo obsadí „Zájemce o funkci ředitelky jsou již přihlášeni,“ uzavřel místostarosta. Do konce července je ředitelkou MŠ 1. máje Irena Helmová. MŠ Klostermannova, která má odloučené pracoviště také v Mírové ulici do odchodu na penzi vede Zdeňka Gálová.