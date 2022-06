Potvrdila to starostka Vimperka Jaroslava Martanová s tím, že vedení města už projektovou dokumentaci připomínkovalo. Za zhruba měsíc by tak město mělo mít stavbu povolenou. „ Hned na to bude následovat vyhotovení prováděcího projektu tak, abychom mohli vybrat dodavatelskou firmu,“ upřesnila.