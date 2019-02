Vimperk - Při vstupu do čehokoliv očekáváme informace či jakýsi orientační a záchytný bod. V případě Vimperka, který je často nazýván přirozenou vstupní branou Šumavy, tuto funkci plní jednoznačně Informační centrum na náměstí, které provozuje zdejší radnice.

„V sezoně nás denně navštíví kolem stovky turistů, z nichž nejpočetnější skupinou jsou samozřejmě čeští turisté a po nich stejně jako jinde následují Němci a Holanďané. Co se týče oblasti zájmu, tak jednoznačně vede Boubín a pak dotazy na to, co lze ve městě zajímavého najít,“ uvedla k činnosti vimperského íčka Lenka Švecová, která se zde o turisty stará.

Mezi nejvyhledávanější informace patří i jízdní řády ekobusů, cyklobusů a parních lokomotiv jezdících v rámci Léta s párou i možnosti ubytování a zajímavé turistické trasy. V nabídce je prodej map a informačních a propagačních materiálů, internet i tiskárna. Centrum provozuje i zdejší zvonici a minimuzeum.

Jaroslav Pulkrábek

