„Vánoční strom bude stát na svém tradičním místě na náměstí. Nemůžeme zorganizovat kulturní program a pozvat na něj obyvatele Vimperka,“ zkonstatovala Martina Křížová, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku. Rozsvícení stromku ale bude město přenášet přes youtube kanál města Vimperk. „Přímý přenos začne v sobotu 28. listopadu. v 17.30 hodin," doplnila. Navíc Vimperáci mají mít doma připravený svůj zvoneček. "Aby se strom rozsvítil, tak všichni společně zazvoníme,“ doplnila šéfka vimperské kultury.

Originální výzdoby se letos dočká fontána v městském parku. Ta se promění v adventní věnec s pěti svíčkami. Tam bude stát dřevěný betlém a fotopanel se svatou rodinou, ve kterém se mohou lidé sami vyfotografovat. „Nainstalujeme tam také stromečky v květináčích, které si příchozí děti mohou samy nazdobit,“ doplnila Renata Lešková ze stejného odboru.

Samostatné vánoční zastavení chystá Městské kulturní středisko ve Vimperku. Před budovou bude stát zvonička přání se schránkou na andělskou poštu. Do ní mohou děti vhazovat dopis Ježíškovi. „Kdo si zazvoní, tomu se splní vánoční přání, kdo vhodí dopis se zpáteční adresou a uvnitř poštovní známkou, tomu se vrátí s razítkem od andělské pošty, že ho v nebi Ježíšek viděl,“ popsala Renata Lešková. Ve vestibulu městského kulturního střediska je umístěný velký dřevěný Betlém z roku 2008, který vyrobil Karel Lexa ze Strakonic. Jeho zajímavostí je to, že betlémská scéna je zasazena do reálií vimperského zámku. Lidé si ho mohou prohlížet každý den v takovém počtu a čase, jak to jen dovolí epidemiologická situace. I před městským kulturním střediskem budou stromky určené k ozdobení veřejností.

Na sobotu 12. prosince chystá městské kulturní středisko on-line přenos koncertu Veroniky Spieglové &Naboso. „Výtěžek koncertu bude věnován na podporu Domácího hospicu sv. Jakuba v Prachaticích a Centra Narovinu, které se věnuje rozvojové pomoci a podpoře vzdělávání dětí v africké Keni. Online vstupenky jsou v hodnotě 100, 200, 300 a 500 Kč. Koncert bude živě k vidění na FB: Kultura Vimperk, Město Vimperk či Naboso Band a na webu www.nabosoband.cz,“ uzavřel výčet předvánočního programu ředitel střediska Tomáš Jiřička.