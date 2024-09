pomocná síla do kuchyně Do našeho týmu přijmeme pomocnou sílu do kuchyně se smyslem pro pořádek a čistotu. Náplň práce: mytí nádobí, hrubá příprava zeleniny a každodenní úklid kuchyně. Směny - 14ti denní turnusy: krátký týden (ST, ČT) / dlouhý týden (PO, ÚT, PÁ, SO, NE). Požadujeme samostatnost, pečlivost a zodpovědnost za svou práci. Vhodné i pro cizince (nutná znalost češtiny!). Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a přátelský kolektiv zavedené restaurace. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 603 818 426 - Věra Jílková. 28 000 Kč

