Budovy a vlastně celý areál vlastní město Vimperk a zástupci společnosti BH Nemocnice s ním konzultují veškeré kroky. Podle informací starostky Jaroslavy Martanové existuje studie z roku 2017, kterou by teď chtělo jak vedení města, tak nemocnice detailně rozpracovat. Zastupitelé města se nedávno shodli, že na financování studie by měla přispět také nemocnice. „V nemocnici je v současné chvíli léčebna dlouhodobě nemocných, domov pro seniory se zvláštním režimem a sociální lůžka. To vše v jednom objektu,“ upřesnila vimperská starostka s tím, že nemocnice disponuje 118 lůžky.

Stude z roku 2017 mapuje podle informací místostarosty Zdeňka Kuncla celý areál. „Teď máme záměr detailněji zpracovat studii na opravu staré budovy, kde by vzniklo pětačtyřicet lůžek,“ upřesnil Zdeněk Kuncl. To ale neznamená, že by lůžek mohla nemocnice nabídnout více. „Do opraveného objektu by se přestěhovali pacienti z léčebny dlouhodobě nemocných. Všichni by pak měli větší pohodlí,“ doplnila starostka.

Postup a financování budou domlouvat zástupci města a BH Nemocnice v létě. Odhadovaná cena rekonstrukce a stavby nové budovy je 90 až 112 milionů korun. Zahájení přestavby je ale zatím hudba budoucnosti a bez dotačních peněz nebude možné ji realizovat vůbec. „První rozhodnutí o možnostech financování by měla padnout na zářijovém jednání zastupitelů,“ upřesnila vimperská starostka s tím, že domluva se bude týkat i toho, zda na studii naváže projekt a kdo bude o případné dotace žádat.