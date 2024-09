V sobotu 7. září se koná 3. etapa cyklistického závodu Okolo jižních Čech z Českého Krumlova do Horské Kvildy, která vede i městem Vimperk. Cyklisté budou městem projíždět po silnici od Prachatic směrem na Zdíkov, tedy ulicemi Špidrova, Sklářská a Sušická.

Peloton bude projíždět patnáct minut až půl hodiny a po dobu průjezdu bude omezen vjezd na silnici II/145 ve spolupráci pořadatele s Městskou policií Vimperk a místními dobrovolnými hasiči, kteří budou hlídat křižovatky. Peloton by měl zhruba ve 13.30 až 13.40 hodin dosáhnout obce Žárovná, do Vimperka by měl vjet podle odhadu pořadatelů ve 13.43 až 13.51 hodin a opustit město mezi 13.52 až 14.02 hodin.

Součástí průjezdu Vimperkem bude vrchařská prémie U Sloupů s nejvyšším bodem v lokalitě U Hospůdky. Pořadatelé zvou diváky na závodní podívanou a omlouvají se za dočasné dopravní omezení. Finiš 133 km dlouhého závodu v Horské Kvildě, kam budou závodníci přijíždět od Rejštejna, je odhadován na cca 15.20 až 15.30 hodin.

Závod Okolo jižních Čech startuje ve čtvrtek 5. září a uzavře ho 4. etapa v neděli 8. září, která se jede z Trhových Svinů na Českobudějovicku do Jindřichova Hradce. Pořadatelem závodu je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec, z. s., a město Jindřichův Hradec. Město Vimperk pořádání závodu podpořilo částkou deset tisíc korun.