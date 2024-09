Snad každé malé dítě ví, že v Česku je nejvyšší povolená rychlost na silnicích mimo obec 90 kilometrů v hodině, pokud ji neupravuje svislá dopravní značka čísla v červeném kruhu. V obci je rychlost daná na 50tku. Každý, kdo za cedulí obec jede víc, by měl počítat s tím, že může být za vyšší rychlost potrestán pokutou. Tedy v tom lepším případě. Pokud je zastaven policejní hlídkou, jde nejen o peníze, ale také o body do karty řidiče a někdy i o řidičský průkaz.

Česká města a obce jsou měřiči rychlostí prošpikovaná. Ve valné většině na ně řidiči sice nadávají, ale dají nohu z plynu a měřený úsek s okamžitým nebo úsekovým měřením projedou podle předpisů. Najdou se však tací, kteří se s vlastním prohřeškem nehodlají smířit. Jednu takovou ne zrovna příjemnou zkušenost mají ve Vimperku. Ač jde o případ z roku 2021, na světlo světa vyplul až před několika měsíci poté, co došlo ke konečnému verdiktu soudu.

Radar ve vimperské osadě Korkusova Huť, která má jen několik čísel popisných, je na hlavním tahu silnice první třídy k hraničnímu přechodu s Bavorskem. Cesta vede středem vsi a přejít z jedné strany na druhou mnohdy znamená stát desítky minut u krajnice a dobře si rozmyslet, zda to člověk stihne nebo ne. Město Vimperk se proto v roce 2020 rozhodlo umístit do osady úsekové měření rychlosti. „Hlavním důvodem rozhodně není a nikdy nebylo naplnit městkou kasu výběrem pokut za nedodržení rychlosti. Hlavním důvodem bylo zajištění bezpečnosti pro obyvatele osady, a to beze zbytku plníme. Peníze za nedodržení rychlostního limitu jsou bonus,“ zhodnotil situaci pro Deník tajemník Městského úřadu ve Vimperku Jan Tůma. Zdůraznil, že Vimperk takové měřiče provozuje ještě přímo ve městě, v Pasovské a v Sušické ulici.

Ze stejného důvodu další úsekové radary nechali jen o pár měsíců později do obcí umístit také starostové Kubovy Huti a Horní Vltavice. „Ze začátku protestovali hlavně místní, kteří musejí trasu z Vimperka na hraniční přechod Strážný absolvovat denně a ano, někdy rychlost nedodrželi,“ připustil vimperský tajemník s tím, že pravidelní řidiči si už zvykli. Ti, kdo trasu jedou výjimečně, mají sledovat dopravní značení, věnovat se řízení a dodržovat předpisy. „Na všechny radary upozorňují značky o začátku a konci měřeného úseku,“ ujistil.

S přestupkem se nesmířil

Všichni řidiči, kteří v měřených úsecích překročili rychlost, bez mrknutí oka uznali svou chybu, zaplatili pokutu podle pokynů v dopise z Městského úřadu Vimperk a jezdí dál. Bez bodu. Bez zápisu do karty. Až na jednoho. „Šlo o řidiče z Prahy, který jel od hraničního přechodu Strážný na Vimperk v lednu 2021. Rychlost překročil v úseku uzavřené obce Korkusova Huť,“ upřesnil tajemník Jan Tůma s tím, že řidiči byla doručena výzva provozovateli vozidla k zaplacení určené částky za porušení dopravních předpisů.

O pár měsíců později začalo to správné „tóčo“. Pan řidič zaplatit odmítl a věc nechal postoupit do správního řízení. Dopravní správní úřad rozhodl, že má zaplatit 1 500 korun pokutu a další tisícovku jako náklady na správní řízení. Krajský úřad v Českých Budějovicích byl další zastávkou a ani tam šofér s odvoláním nepochodil. Případ se posunul k soudu, pro jeho relevantní rozhodování si řidič od Městského úřadu Vimperk vyžádal další dokumenty jako souhlasné stanovisko dopravního inženýra policie s umístěním měřiče rychlosti, geodetický posudek nebo smlouvu s firmou, která měřiče pro město Vimperk instalovala.

V umístění radaru byla chyba

Důvod k nezaplacení pokuty” našel. Dopravní inženýr policie Václav Kalous ve stanovisku napsal vzdálenost, ve které musejí být radary umístěny od označení začátku a konce obce. Přesně v těchto číslech byl nakonec zakopaný pes. “ My i firma, která pro nás radary instalovala, jsme tohle přehlédli, nebo spíš nezkoumali, zda je radar umístěn přesně ve vzdálenosti podle vyjádření policie,” popisuje nesoulad vimperský tajemník Jan Tůma. Nad uvedenými vzdálenostmi kroutí hlavou a dodává: “Rychlostí padesát kilometrů za hodinu má přece člověk jet už od cedule začátek obce, ne až sto metrů za ní!” Podotýká, že požadované vzdálenosti od roku 2023 ze stanovisek Policie ČR, které je nutné vydávat každý rok, zmizely. Nejsou vypsané ani v dokumentech vydaných pro město Prachatice. (Jsou volně přístupné na internetu a redaktoři Deníku je pročetli, pozn. aut.). Podle ředitele Územního odboru Policie ČR v Prachaticích Pavla Bártíka byl postup dopravního inženýra policie správný. “Jeho stanovisko bylo platné v daném čase a podle tehdejší metodiky Policejního prezidia,” vysvětlil tehdejší dokument Pavel Bártík.

Papírování a spor zatím neskončily. Pro Městský úřad Vimperk rozhodnutí soudu znamená v případě podání podnětu k přezkumu správního rozhodnutí ze strany řidiče přezkoumat konkrétní správní řízení z daného období v úseku Korkusova Huť - Vimperk. „Došlé podněty k přezkumu zkoumáme. Ještě nejsme u konce a odhadem jich jsou desítky. V případě, že správní orgán vyhodnotí podnět k přezkumu správního řízení jako oprávněný, teprve potom budeme řidičům peníze vracet,“ popsal postup úřadu vimperský tajemník. Upřesnil, že v tuto chvíli úřad takto nevyhodnotil ani jedno správní řízení. Rozhodujícím kritériem pro případné zahájení přezkumného řízení je lhůta, nesmí uplynout více jak jeden rok od nabytí právní moci původního správního rozhodnutí. Poté, co byl verdikt soudu zveřejněn, zaplavily úřad desítky žádostí a stovky telefonátů od rozzuřených řidičů. O diskuzi na sociálních sítích se raději netřeba zmiňovat. „Sprosté nadávky i výhrůžky jsou tu na denním pořádku. Jeden člověk dokonce vyhrožoval naší úřednici fyzickou újmou,“ zhodnotil tajemník.

Rychlých šoférů ubylo

Podle Jana Tůmy, může chybu udělat každý a evidentně jich bude v republice mnoho. „Jen na ně nikdo nepoukázal,“ myslí si. Doporučil by proto městům, které provozují úseková měření rychlosti, aby si zkontrolovala veškerou dokumentaci, aby nemohlo dojít k podobnému případu, s nímž se v současné době potýká právě Městský úřad Vimperk. Stojí si za tím, že úsekové měření rychlosti je pro bezpečnost v daném úseku jediné řešení. Statistiky jsou neúprosné. „Měříme v pěti úsecích a deseti směrech. Za letošní prázdniny radary zachytili 67 Čechů a jednoho Němce, kteří projeli měřený úsek devadesátikilometrovou a vyšší rychlostí,“ uvedl nové statistiky.

Pro úplnost připomněl, že v začátku měření, bylo denně evidováno v průměru šest stovek přestupků. Letos, včetně července, je to 150 přestupků denně. Za celý rok 2021 radary odhalily 74 tisíc přestupků, v roce 2022 68 tisíc přestupků a v roce 2023 to bylo „jen“ 49 tisíc přestupků. „Podle mého názoru je jasně vidět, že se bezpečnost v obcích, kde se měří, zvyšuje,“ zakončil s tím, že město Vimperk o provozování dalších měřičů rychlosti neuvažuje. Policejní ředitel Pavel Bártík doplnil, že radar v Korkusově Huti se rozhodně účinkem neminul. „Od doby, co tam je, jsme tam nezaznamenali žádnou dopravní nehodu,“ dodal.

Radar je poslední varianta

Na Prachaticku se stále najdou obce, které by měřiče chtěly provozovat. Zatím nezískaly souhlasné stanovisko Policie ČR. Aktuálně jde o Čkyni či Lenoru. Radar si ale řidiči mohou všimnout také v Hliništi, Libotyni nebo Volarech. Ty jsou informativní a na řidiče působí jako upozornění, že projíždí místem se sníženou rychlostí. Ředitel prachatické policie Pavel Bártík k tomu dodává, že Policie ČR se nejprve snaží s obcemi dohodnout o umístění jiných bezpečnostních nebo technických opatření. „Jde například o kapkovitý objezd, vodorovné dopravní značení, reflexní dopravní značky nebo tabule s upozorněním,“ vysvětlil současný postoj policie a dodal, že radar je až poslední bezpečnostní prvek. Ujistil také, že měření rychlosti je jednou z činností dopravní policie. „Máme dostatečné množství technického vybavení i lidí. Jezdíme a měříme,“ zdůraznil. Než policie vydá souhlasné stanovisko, ověřuje si, zda v úseku, kam by mohl být radar umístěn, dochází k porušování pravidel. am by mohl být radar umístěn, dochází k porušování pravidel.