Sochy ukradené v Křesánově u Vimperka.Zdroj: MěÚ VimperkJenže krádeže dřevěných soch ve Vimperku neskončily a další socha zmizela z předsálí Městského kulturního střediska s největší pravděpodobností večer v pátek 1. října, kdy se podle programu v MěKS konala jedna z lekcí tanečních kurzů. „Jde o sochu medvíděte, která byla vyřezána při letošním setkání dřevosochařů a v těchto dnech měla být převezena restaurátorovi k impregnaci,“ popsal ředitel MěKS Tomáš Jiřička. Doplnil, že on a jeho kolegové nejprve prošli celý objekt MěKS, zda socha jen z recese nezměnila stanoviště. "Volali jsme také restaurátorce, zda už si sochu náhodou nevyzvedla. To se ale nestalo a socha opravdu zmizela," upřesnil. Škoda je vyčíslena necelých 3 700 korun. „Krádež jsme nahlásili policii,“ uzavřel Tomáš Jiřička s tím, že svědci krádeže se mohou hlásit přímo na služebnu vimperských policistů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.