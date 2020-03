Usnesením Vlády ČR ze dne 15. března bylo nařízeno, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění podmínek, které zajistí, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, jednorázovými rukavicemi.

"V prodejnách řetězce COOP jsme se domluvili, že s výdejem nebaleného pečiva pomohou dobrovolníci. V řetězcích marketů jsme hovořili se všemi jejich vedoucími a dohodli jsme se, že učiní další opatření nad rámec usnesení Vlády ČR tak, aby byl minimalizován kontakt člověka s pečivem," popsal Zdeněk Kuncl. Jaroslava Martanová dodala, že vedení města Vimperk velmi nás mrzí, že podle vyjádření vedoucích prodejen, jsou stále mezi námi tací, kteří se doslova přehrabují v pečivu a nemají rukavice. "Je to od těchto osob nezodpovědné a sobecké! Také nás mrzí, že v Penny dochází ke krádežím jednorázových rukavic," doplnila.

Ve středu 18. března dopoledne již byli dobrovolníci, kteří se přihlásili městu na výzvu nebo již dříve, na svých místech a dávali pečivo do sáčků pro každého zákazníka. "Jde to a riziko je minimální," má radost vimperská starostka a zároveň děkuje všem, kteří pomáhají.

"Díky za všechny iniciativy v našem městě a nabídky na pomoc. Velmi si toho vážíme a prosíme, buďme k sobě tolerantní, trpěliví a ohleduplní. O to lépe se nám podaří zvládat tuto nouzovou situaci. Je to běh na dlouhou trať, který potrvá týdny. Přejme si, ať doběhneme do cíle s minimálními následky a bez šrámů na našich vztazích a duší," děkují Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl.