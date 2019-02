Vimperk - Nový počin v oblasti cestovního ruchu, který si klade za cíl zviditelnit Šumavu a zpříjemnit běžkařům jejich zimní výpravy, představil ve čtvrtek 4. prosince ve Vimperku vydavatel map, průvodců a všeho co se točí kolem Pohádkového království Marcel Goetz. Jak sám potvrdil, Vimperk si vybral pro jeho pozici vstupní brány Šumavy i proto, že v Pohádkovém království hraje velmi důležitou roli.

NOVÁ MAPA. Ten, kdo vyrazí v zimě na běžky, si ode dneška 5. prosince vystačí pouze s jednou mapou. Marcel Goetz totiž představil ve Vimperku vydání, které zabírá území od železnorudských jezer až po Lipno. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

„Od roku 1995 vytváříme v rámci Pohádkového království pro každé místo v kraji charakteristickou postavičku, pro Písek je to například Kapr Jakub, jak k rýžuje zlato. Pro Šumavu by to sice měla být třeba vydra, ale protože Vimperk je v tomto projektu od počátku, kdy idea vznikala, má stejně, jako ostatní, Jakuba na lyžích,“ dodal Marcel Goetz

Nicméně propagace jižních Čech pomocí pohádek a pohádkových bytostí vstupuje do další fáze, tentokrát s cílem dostat se na televizní obrazovky.

Jaroslav Pulkrábek

Více v tištěném vydání v pátek 5. prosince 2008.