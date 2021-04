Ten má podle informací starostky města Jaroslavy Martanové celý areál pronajatý až do roku 2026. „Martin Paštika navrhuje, že si investici takzvaně odbydlí. My bychom mu následně prodloužili nájemní smlouva o pětatřicet let,“ vysvětlila starostka.

Rozhodnout o návrhu měli původně radní. Ti ale rozhodnout nechtěli a přistoupili na návrh radního Tomáše Samka. „V průběhu diskuze se jsme došli k názoru, že by rozhodnutí mohlo být příliš jednostranné. Proto jsme věc postoupili zastupitelům dohodli jsme se, že výběrové řízení bude otevřené pro všechny zájemce,“ vysvětlila vimperská starostka. Místostarosta Zdeněk Kuncl upřesnil, že zastupitelé byli pro takový návrh napříč politickým spektrem, tři ze zastupitelů se zdrželi. Pokud ve výběrovém řízení vyhraje stávající nájemce, může se do demolice a stavby chatek pustit okamžitě s tím, že město bud současnou smlouvu ukončí a nahradí novou, nebo ji prodlouží dodatkem. Pokud by vyhrál někdo jiný, musí respektovat, že Martin Paštika má celý areál pronajatý ještě dalších pět let. „Nový nájemník by pak chatky boural a musel postavit do konce roku 2027. Stávající smlouva vyprší v březnu 2026,“ popsala Jaroslava Martanová.

Součástí usnesení zastupitelů je i to, že případný stavitel a následně nájemce chatek na Vodníku musí městu nabídnout nájemné. „Zároveň musí přispívat třicet tisíc korun na údržbu areálu Vodník,“ doplnila starostka Vimperka.

Martin Paštika má chatky pronajaté od radnice od roku 2010 za více než 85 tisíc korun ročně. Zároveň v areálu provozuje výletní restauraci Vodník. Podle vedení města Vimperk je návrh vybudovat nové chatky v souladu s koncepcí rozvoje Vodníku.