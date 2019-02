Vimperk - U čtyřčlenné rodiny může pětikoruna na kubíku vody udělat až sedm stovek za rok navíc.

Ekonomický ředitel společnosti ČEVAK Miloš Trnka komentoval v pondělí při jednání zastupitelů ve Vimperku návrh na zvýšení ceny vodného a stočného. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Jakoby se vrátili v čase o osm let, si museli v pondělí připadat někteří zastupitelé a lidé ve Vimperku. Podobně jako na konci roků 2007 a 2008 i tentokrát zastupitelé rozhodli o skokovém navýšení ceny vodného a stočného. I když cena se nezvyšuje ve srovnání se zmíněnými roky tak razantně, vyvolalo pět korun navíc oproti současné úrovni vodného a stočného ve Vimperku bouřlivou diskusi.



Podle vedení města je aktuální navýšení vodného a stočného a nájemného provozovateli vodohospodářského majetku, jímž je společnost ČEVAK, ale stejně nutné, jako bylo před osmi roky. „V letech 2008 až 2015 bylo na nájemném z vodohospodářského majetku vybráno 74,73 milionu. Za stejné období bylo do tohoto majetku investováno přes 187 milionů korun. Nejvýznamnější investice se provedly v roce 2011, kdy město získalo prostředky na rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací po povodních z roku 2009," uvedla starostka Jaroslava Martanová.



Doplnila, že před městem je v následujících letech celá řada dalších investic do vodohospodářského majetku v řádu desítek milionů korun. „V nejbližší době v horizontu dvou let nás čeká rekonstrukce ulice 1. máje, kdy celkové náklady na její rekonstrukci jsou vyšší než padesát čtyři miliony korun. To je ale včetně veřejného osvětlení, chodníků a povrchů komunikací, vlastní kanalizace je rozpočtována na zhruba sedmnáct milionů korun. Dále je to kořenová čistírna odpadních vod v osadě Lipka v hodnotě šesti milionů korun," doplnila s tím, že další investice budou nutné do areálu U Sloupů, stejně jako do ulice Nad Stadionem a osad Pravětín a Křesánov. Město bude muset navíc vložit vlastní prostředky do vyvolané investice při stavbě okružní křižovatky u Lidlu. Jen přeložka vody a kanalizace je odhadnuta v nákladech na více než čtyři miliony korun.



Starostka uvedla také shrnutí vývoje cen vodného a stočného ve Vimperku za posledních osm let. V prvních dvou letech srovnání město skokově zvýšilo cenu o více než devět korun každý rok, v následujících letech bylo navýšení nižší a v posledních čtyřech letech se vodné a stočné ve Vimperku nezvyšovalo vůbec. A podle opozičních zastupitelů to tak klidně mohlo zůstat i v roce příštím. „V těch letech, kdy docházelo ke skokovému navýšení, to byla jednoznačně zanedbaná síť, která se musela nějak rychle rekonstruovat. Proto jsme našli způsob rychlého navýšení a takto jsme to vysvětlili lidem. Pak se navýšení snižovalo. Je nějaký plán oprav a dostali jsme se až na to, že po další nebylo nutné do ceny vody nějak razantně zasahovat. A vy jste si plnili plán vůči reprodukci a opravě materiálu. Proto mi připadá nevhodné z ničeho nic i s daní zvyšovat cenu o 5,75 koruny," ohradil se proti návrhu Pavel Dvořák, zastupitel a bývalý starosta města a zdůraznil, že ani sám provozovatel vodohospodářského majetku nevidí nutnost cenu vodného a stočného zvyšovat. „To, co tu zaznělo, je pravda, ale opakuji, že zvýšení ceny není potřeba, ČEVAK je nepožaduje a je tedy jen impulzem z města," dodal.



Vimperk patří k málu měst, která řešila samofinancovatelnost obnovy vodohospodářského majetku skokovým navýšením. To připustil také Miloš Trnka, ekonomický ředitel společnosti ČEVAK. „Ve Vimperku jste se rozhodli, že se na úroveň, která zajistí obnovu, dostanete ve dvou velkých skocích. Naše společnost neprovozuje vodohospodářský majetek v žádném městě, kde by byli tak odvážní a zároveň musím říct, že vybrané peníze také skutečně vrátili zpět do vodohospodářské infrastruktury. I tady vidíte, že peněz, které se do majetku vracejí, je víc, než kolik se vybere na nájemném. Možná poslední číslo, pro zjednodušení průměrná spotřeba pro jednu osobu na den je necelých sto litrů. Když to spočítáme, pak dopad je padesát haléřů na osobu a den. Když jsme se v minulosti bavili o navýšení, není to zásadní dopad na obyvatele," doplnil na jednání zastupitelů zástupce provozovatele.



Navrhované navýšení vodného a stočného by nemělo být výraznou zátěží pro obyvatele města ani podle zastupitele a bývalého starosty Bohumila Petráška. „Myslím si, že v současné době je pětikorunové navýšení minimum, které můžeme do vodohospodářské infrastruktury dát, a jsou to prostředky, které je tam potřeba dát. Ty se neprohospodaří nikde jinde. Pokud je tam nedáme, investice budeme realizovat stejně, ale neopravíme jiné objekty ve městě, které tu opravu také potřebují," upozornil. A podle jeho slov je názor, že by se nyní neměla cena zvyšovat, rádoby populistický. „Pět korun je minimum, které by nemělo žádnou domácnost výrazně zatížit. Pokud je to pro čtyřčlennou rodinu zhruba šest set korun za rok, tak je to padesát korun měsíčně. To není ani krabička cigaret. To by i v těch domácnostech, kde s vodou šetří, měli zvládnout," dodal.



Zastupitelka Iveta Preslová to ale vidí jinak. „Pane Petrášku, budete se divit, ale já se pohybuji v okruhu lidí, kterým šest sedm set korun ročně udělá docela problémy, a to nemusejí ani kouřit. Já bych vám nepřála, abyste tohle musel zažít, je to skutečně nepříjemné řešit každou korunu z měsíce na měsíc," ohradila se a podotkla, že když si město mohlo dovolit koupit za pět a půl milionu korun novou rolbu pro areál Vodník, mělo by umět najít v rozpočtu i milion a půl do vodohospodářského majetku, který by pak nemuselo chtít po lidech.

V reakci na toto srovnání uvedl radní Karel Hudeček, že z pohledu základních životních potřeb je rolba skutečně druhotná záležitost, nicméně z hlediska péče o děti, mládež, jejich výchovu, prevenci kriminality, je to nezbytná věc. „V otázce vodného a stočného se skutečně kloním k tomu, že pět korun se může jevit jako výrazné zdražení, když čtyři roky nezvyšujeme. Ale v celkovém kontextu si myslím, že to unese každá rodina," doplnil.



Podle Zdeňka Kutila zatížit obyvatele ve Vimperku zvýšením životních nákladů pro získání dostatku prostředků na obnovu vodohospodářského majetku měla být až ta poslední varianta. „Nejprve by se měl sestavovat rozpočet a hledat v něm úsporu, jestli v tom rozpočtu nenajdeme úsporu jeden a půl milionu do infrastruktury, a teprve po projednání rozpočtu, když nenajdeme a zjistíme, že jsme vyčerpali všechny možnosti, sáhnout do kapes těch lidí, kteří nás volili," reagoval zastupitel Zdeněk Kutil.



„Každá koruna, která přijde zvenčí, je důležitá, a ty peníze, které investujeme do vodohospodářské infrastruktury, jsou především z vodného a stočného, tak to říká i zákon. To, co se vybere na nájemném, se musí zpětně investovat. A toho nebude málo. Samozřejmě můžeme říci, nebudeme zvyšovat vodné a stočné, můžeme ho dokonce snížit, ale pak neopravíme některé komunikace, neopravíme naše objekty, protože těch peněz v rozpočtu je jen určité množství, které nikdo nenafoukne," ohradil se Bohumil Petrášek a upozornil, že město velikosti Vimperku nebude mít šanci získat na obnovu svého vodohospodářského majetku ani korunu z dotací.