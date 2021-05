Na protest proti vládě. Jezdci za svobodu vyrazili na další krasojízdu krajem

Navzdory nepříznivé předpovědi počasí krajem v neděli 2. května již počtvrté za sebou korzovali v koloně Jezdci za svobodu. Dokonce se konaly hned dvě Jízdy svobody současně. VÍCE ZDE

Volarští vzpomněli na osvobození

Komorně, s minimem veřejnosti, si Volary připomněly 76. výročí osvobození Volar americkou armádou i památku posledního amerického vojáka, který padl při bojové akci v Evropě. VÍCE ZDE

Vzpomínka na válečné hrdiny ve Kvildě

Už podruhé se uskutečnila kvildská vzpomínka na květnové dny roku 1945 jen v komorním duchu. Vládní opatření nedovolují pořádání tradičních akcí, kterou je už léta například Bitva o Kvildu, jíž pořádá Klub vojenské historie Gabreta. VÍCE ZDE

Muzikanti v plamenech: Členové hudební skupiny Seven v Lišově vytvořili rekord

Svůj nový videoklip umístila hudební skupina Seven doslova do plamenů. "Můžu potvrdit, že se podařilo vytvořit český rekord v použítí podiových ohňových efektů ve videoklipu. Jde o český rekord. Dá se ale říct, že je to ojedinělé i na evropské úrovni," řekl David Rafaj z Agentury Dobrý den. VÍCE ZDE

Jiřina Bohdalová slaví 90. Oblíbená herečka má kořeny na Krumlovsku

Otec oblíbené herečky Jiřiny Bohdalové, která v pondělí oslaví 90. narozeniny, se narodil na Českokrumlovsku. Slavná "Bohdalka" měla předky i v Netřebicích nebo u Kamenného Újezdu. VÍCE ZDE

Motoristé na jihu Čech odkládají začátek sezony a marně vyhlížejí první závody

Pandemická situace se sice zklidňuje, start motoristické sezony na jihu Čech ale stále nemá konkrétní obrysy. Zatím se v kraji letos neodjel žádný oficiální závod a konkrétní termíny jsou pořád spíše v nedohlednu. VÍCE ZDE

Fotbalisté Dynama se dočkali, černou sérii zlomili!

Fotbalisté českobudějovického Dynama se konečně dočkali a po vydřeném vítězství v Příbrami 1:0 zlomili černou sérii jedenácti utkání, kdy v I. lize v řadě na tříbodový zisk marně čekali. VÍCE ZDE

Pokřtili krasavici z roku 1898, nejstarší lokomotiva Krauska sveze i vás

Letošní parní sezonu na úzkokolejce zahájili zástupci Jindřichohradeckých místních drah v sobotu 1. května. Start sezony byl slavnostní, na programu byl křest nově opravené parní lokomotivy U37.002, takzvané "ú-třicet-sedmičky" neboli Krausky. VÍCE ZDE

Hádanka z jihočeské přírody rozluštěna: Pěticentimetrový černý brouk je majka

Při toulkách přírodou můžeme často zažít setkání, jak se říká, "třetího druhu". Doslova fascinující je asi pět centimetrů velký leskle černý brouk, který si to štrádoval loukou za Novou Vsí za Lásenicí. Podívejte se, jak se umí prodírat trávou. VÍCE ZDE

Kulaté jubileum slaví letečtí záchranáři na jihu Čech. Podívejte se na historii

Letecká záchranná služba v Jihočeském kraji oslaví 1. května 2021 třicet let svého trvání. Za tři dekády provozu uskutečnily posádky Letecké záchranné služby na 13 500 vzletů a poskytly přednemocniční neodkladnou péči tisícům pacientům v bezprostředním ohrožením zdraví a života. VÍCE ZDE

Podívejte se, jak čarodějnice prolétla Táborem

Exkluzivně pro Deník dvě táborské čarodějnice poskytly rozhovor. Potkat je bylo možné v pátek 30. dubna v ulicích Tábora a letos vyrazily poprvé na návštěvu i do Lomu. VÍCE ZDE