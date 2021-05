Interiér kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích září. Kostel se za pár dní po více než roce zase otevře veřejnosti. Řemeslníci v něm odvedli obrovský kus práce.

Na první pohled je jasně viditelná změna v presbytáři kostela. Barokní lavice, které byly podél stěn jsou přesunuty do hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla, nahradily je nové vínově čalouněné židle. „Už se sem vracet nebudou, aby se prostor uvolnil a byly vidět restaurované fresky ze 16. století,“ ukazuje prachatický vikář Petr Plášil a dodává, že část, kterou zakrývaly lavice, byla v horším stavu. Teď ale dokonale dodávají kostelu lesk a je na nich vidět postupné budování kostela. „Je také patrné, že jsou přemalované. Vrstvy gotické a renesanční jsou nyní mnohem více rozpoznatelné,“ dodává s tím, že v jedné části fresky je navíc vidět rytina zřejmě z 15. století, kdy byl kostel zcela v ruinách a děti si tam chodily hrát. „Vypadá to, že vyryté čáry pamatují Husity,“ popisuje prachatický vikář.

Fresky ale nejsou jediné, které jsou v kostele zcela nové. Stěny jsou poopravené a vymalované, veškerý mobiliář je zrestaurovaný s jedinou výjimkou, což jsou varhany, které byly opravené již dříve. „Největší změna je ve sloupech a v žebrování stropů. Byly v kameni. Nyní jsou natřené barvou, čímž se vracíme k původní podobě. Historicky se ví, že kamenné prvky byly barvené různě a několikrát. Bylo to tak ještě v roce 1930. K očištění došlo při poslední rekonstrukci v roce 1937,“ vysvětluje viditelnou změnu v interiéru kostela. Nátěrem kamenných prvků došlo k prosvětlení. „Je tu příjemný tón světla, což dělají také stěny, které byly sněhobílé a nyní dostaly smetanový nádech,“ vysvětluje Petr Plášil a přiznává, že on sám zpočátku nebyl pro nátěr kamenných prvků. „Musím ale uznat, že je to tu příjemnější na pohled,“ dodává a už ukazuje na oltáře, které jsou vyčištěny a jednotlivé prvky nově nazlaceny. Na kazatelně navíc přibyli andělíčci a reliéfy září čistotou. Nádherně jsou opravené oltáře po stranách u vstupu do kostela. Vstup sice zůstal v hnědé barvě, ale dostal světlejší odstín.

Zrenovované jsou obrovské vyřezávané obrazy křížové cesty z dubového dřeva pocházející z přelomu 19. a 20. století. A jsou také nově rozvěšeny po stěnách. „Zajímavostí je, že na každém obraze je zezadu napsáno, kdo ho sponzoroval,“ říká Petr Plášil. Jednou prý jde o rodinu, jindy zase o obec z okolí Prachatic. Na sponzorech se prý odráží také to, že obyvatelé města byli zpoloviny Češi i Němci.

Nově poskládaná a vyrovnaná je podlaha presbytáře. Právě pod jejím povrchem loni památkáři zjistili, že základ kostela bude starší, než se léta předpokládá. Přibylo i vybavení v podobě oltářního stolu, ambonu, podstavců pod křesla, kříž i velikonoční svíci. „Jde o sedm částí vyrobených z mrákotínské žuly,“ upřesňuje vikář. Prvkům vévodí zlatý kříž, který navrhl sám Petr Plášil a inspiroval se konsekračním křížem, který kostel doprovází od jeho vysvěcení. K dalšímu žehnání dojde za pár dní. . Do oltářního stolu bude umístěn medailonek s ostatky sv. Jana Neumanna, přiklopí se sklem a bude požehnán.

Kostel sv. Jakuba je přizpůsoben i moderní době. Nechybí mikrofony a reproduktory, i přesto, že akustika v tom prachatickém kostele je dokonalá. Výdobytkem jedenadvacátého století budou také elektrické koberečky před oltářním stolem i ambonem, aby panu faráři ve velkých mrazech při mši příliš nezáblo. Teplo pod nohama budou mít i ministranti a děti, jejichž lavice jsou nově umístěny úplně vpředu.

Další novinkou je zrestaurovaný sanktuář. „Jde o starobylý svatostánek, kde se uchovává nejsvětější svátost,“ vysvětluje P. Plášil. Před rekonstrukcí byl velmi poškozený, části chyběly, za lavicemi nebyl vidět a ještě byl nabarven vápnem. Mnoho tak lidí vůbec netuší, že původní sanktuář v kostele je. Vedle sanktuáře se navíc na zdi podařilo zrenovovat dvě fresky, o kterých nikdo nevěděl. Jedna z nich zobrazuje poslední večeři Páně.

Nevědělo se ani o dalších vyobrazeních na zdech za hlavním oltářem. „Zde se střídá gotika a renesance, tohle je to nejstarší, co tu máme. Je to vidět na výtvarném stylu, který patří do gotiky,“ popisuje vikář. Dodává, že zdi za oltářem dominuje český nápis, který se zatím nepovedlo zcela rozluštit. Podařilo se odkrýt také fresky, z nich jedna zobrazuje boj Krále Davida s Goliášem a na druhé je scéna s králem Šalamounem a dvěma ženami, jež se dohadují o jedno dítě.

Rekonstrukce interiéru a exteriéru prachatického kostela vyšla na třiatřicet milionů. „Venku ještě část opravit chybí. Došly peníze a tak se tam řemeslníci musejí vrátit,“ uvedl pan vikář. I tak ale letopočet rozsáhlé rekonstrukce v roce 2020 přibyl na klenbu u stropu k erbu Rožmberků a znaku města Prachatice. To pro okamžitou orientaci návštěvníka, aby věděl, kdy byl kostel postaven, rozšířen i opraven.

Datum první bohoslužby v opraveném kostele sv. Jakuba Většího je 15. května. Datum je vybrané čistě náhodně tak, aby mohli dorazit pozvaní hosté. Jejich počet ale bude omezený. První bohoslužba ale zřejmě bude poznamenána vládními omezeními. Proto pan vikář s rozvolněním plánuje komentované prohlídky kostela sv. Jakuba. Obdivuje totiž, že Prachatičtí jsou na svůj kostel hrdí a dokonale ho znají úplně všichni. Pokud opatření dovolí otevře se jim poslední pátek v květnu na Noc kostelů.

Poslední sobotu v květnu vikář Petr Plášil po dlouhé době přivítá snoubence při svatebním obřadu.