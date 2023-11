Vimperští byli na Prachaticku průkopníky takzvaného participativního rozpočtu. Uvolnili totiž před více než třemi lety peníze a řekli, že pokud budou mít obyvatelé dobrý nápad, jak vylepšit své okolí, půjdou do něj.

Vimperští vylepšili přístup do parku. Kapely už nezmoknou. Podívejte se, jak to vypadalo dříve a nyní. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Jedním z prvních nápadů byla prořezávka Pivovarských teras, z nichž vznikl projekt na oživení zanedbané městské části. Do letošního participativního rozpočtu přispěla svou „troškou do mlýna“ Jolana Kutilová. Navrhla, že by město mělo spojit pěšinou z ulice 1. máje kolem budovy Komerční banky do parku. Vedení města se nápad líbil natolik, že nejen nechalo postavit pěšinu, kterou lidé využijí i v zimě, ale také přistavělo do parku altán. Ten zase bude sloužit jako kryté pódium při kulturních akcích, kterých je ve vimperském parku každoročně nepočítaně.

Stezka spojí vimperskou "májovku" a park, tam bude i pódium

Jolana Kutilová sice pěšinu navrhla už do rozpočtu minulého, ale budování zdrželo vypracování projektu, bez něhož se začít nemohlo. Pak se navíc zjistilo, že uvolněné peníze na stavbě cesty nestačí, a tak Vimperští raději rok počkali a lokalitu upravili kompletně, což je patrné z fotografií místostarosty Zdeňka Kuncla, která je připojená k tomuto článku.

