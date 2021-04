„Začátkem týdne se u vstupu zoo bude pokládat nová zámková dlažba. Proto budeme mít i nadále zoo uzavřenou, naši návštěvníci si nezaslouží žádná provizorní řešení a chceme je přivítat důstojně v připraveném areálu,“ vysvětlila majitelka Romana Albrechtová.

Otevření venkovních areálů zoo napomohla petice, kterou iniciovala zoologická zahrada v Táboře. Petici sdílením podpořily nebo podepsaly v minulých dnech desítky tisíc lidí.

„Nucené uzavření zoologických zahrad, které trvalo mnoho dlouhých měsíců, bylo pro zoo takřka likvidační. Některé dokonce zvažovaly, že kvůli nedostatku peněz budou muset přistoupit k utrácení zvířat. To u nás sice nehrozilo, nicméně i my jsme pocítili výrazný výpadek příjmů. Jen loni to bylo přes 1,5 milionu korun a další stovky tisíc to budou za letošní rok. Jsme proto velmi rádi, že budeme moct konečně otevřít a přivítat první letošní návštěvníky,“ uvedl ředitel zoo Tábor Evžen Korec a dodal, že zoo velmi pomohly příspěvky od lidí, kterých se sešlo výrazně více než v běžných časech.

Táborská zoo je známá především svým programem návratu zubra evropského do české krajiny. Začátkem tohoto měsíce nalezly zubřice Tara a Norisa nový domov v rozlehlé přírodní rezervaci u středočeských Milovic.

V Táboře se podařilo odchovat už šest mláďat zubra evropského. První narozený samec Tábor zamířil loni do nově zřízené přírodní rezervace u Rokycan, kde se stal zakladatelem nového stáda.

Ještě letos opustí Tábor také třetí samice Karla. Nový domov nalezne v nově zřízené srbské rezervaci Stara Planina. Programu se zoo věnuje už od roku 2016.