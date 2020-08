Sny se plní. Ukázal to Zdeněk Krejsa z prachatického KreBulu. A v pátek 7. srpna pak svůj splněný sen odhalil i veřejnosti.

V KreBulu si splnili sen. Dostali se vzhůru, až na půdu. | Video: Foto: Deník/ Leona Fröhlichová

V roce 2016 začali v KreBulu snít sen o komunitním centru na půdě budovy u Štěpánčina parku, ve které společnost sídlí. Roky nadějí, zklamání, komplikací, stresu, ale i veselých momentů, oslavili v pátek dopoledne. "Když jsme se před roky pustili do projektu, vůbec jsme neměli představu, co nás čeká. Že původní cena našeho snu bude najednou mnohem dražší, že budeme bojovat o každou korunu. Dnes ale mohu řící, že náš sen se splnil. Vydali jsme se do slova a do písmene s desítkami lidí Společně na půdu a podařilo se nám to," zavzpomínal při slavnostním otevření zrekonstruovaných prostor.