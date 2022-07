Zdražení vstupného, úprava heliportu i cykloakce. Co se děje na Písecku?

A jaké druhy nejčastěji končí v záchytných sítích? Úplně nejvíce chytanými jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá. Ze zajímavějších druhů lze letos podle Jiřího Šebestiana očekávat odchyt slavíka modráčka, slavíka obecného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové, ledňáčka říčního a při velkém štěstí i pěnice vlašské, krutihlava obecného, sýkořice vousaté a možná i bukáčka malého. "Velmi vzácně pak skončí v sítích chřástal vodní, kropenatý nebo malý, křepelka polní nebo dravci a sovy," doplnil zoolog.

Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Odchyt ptáků probíhá do třinácti speciálních sítí v celkové délce 222 metrů, které představují tři územně - biotopové okruhy. Cílem akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice. Takto dlouhodobý výzkumný projekt je ojedinělý v Evropě i ve světě a vzbuzuje proto velkou pozornost i ve vědecké obci. Mimo svůj význam pro vědu má však akce sloužit i pro veřejnost, zejména k propagaci ochrany přírody a v neposlední řadě při ní dochází k výcviku mladých adeptů kroužkování a budoucích biologů. Většina dnešních profesionálních jihočeských ornitologů kdysi začínala Akcí Acrocephalus a řada z nich se na tábor dosud vrací.

Akce Acrocephalus u rybníka Řežabince se koná od 24. července do 2. srpna. Zájemci sem mohou zavítat denně od 6 do 18 hodin. Nejlepší je však dorazit hned brzy ráno. Sítě se stahují a kroužkování se přerušuje v případě nepříznivého počasí, tedy velkého horka, deště nebo silného větru. A jak se do tábora dostanete? Při příjezdu do Ražic směrem od Písku zahněte ještě před železničním přejezdem doprava. Narazíte na rybářskou baštu, přibližně sto metrů za ní je malé parkoviště, vjezd do rezervace autem je zakázán. Pěšky budete pokračovat po polní cestě mezi rybníkem a tůněmi, dojdete k pozorovací věži, kde už jistě spatříte natažené sítě. Dále pokračujte až k místu, kde po pravé straně tůně končí, zde zahnete doprava a narazíte na tábor výzkumníků.