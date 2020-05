Parkoviště v Jelence pod zámkem, kde se ještě o tomto víkendu, asi už naposledy, parkuje zadarmo, je téměř plné, obsadila ho osobní auta a karavany s českou espézetkou. Turisté si vychutnávají pěkné počasí a poloprázdné ulice, z oken je lákají otevřené kavárny, otevřeno mají i leckteré obchůdky.

Na sobotní výlet vyrazili i Kohoutovi z Ledenic se svými čtyřmi děti. "Naplánovali jsme si, že jakmile se opatření uvolní, vyrazíme do Krumlova a do Prahy, takže Krumlov si už můžeme odškrtnout," svěřili se manželé. "Chceme využít toho, že tu ještě nejsou davy cizinců." Dali si zmrzlinu v italské kavárně Na Vaře a pokračovali dál do města.

V Soukenické ulici svůj obchůdek s domácí módou na prvního máje, letos poprvé, otevřela Jaroslava Dominová. "Je to fajn, konečně mít otevřeno, domlouvala jsem se i se známými, už se stavili, dokonce si koupili šaty a vzduchem mi poslali prvomájovou pusu, takže neuschnu!" pochvalovala si se smíchem. "Zkoušet se bohužel nemůže, ale co se dá dělat, lepší aspoň něco."

Opodál zve k návštěvě Omnes Caffé Arleta, v májové akci nabízí třeba dvě prosecca a dvě pralinky za 140 korun. O dům vedle se točí zmrzlina, o další dva dál koupíte bylinky a koření, na rohu Soukenické a Dlouhé je otevřený další obchod s českou módou. Také na Latránu láká turisty spousta podniků, namátkou kavárna Kolektiv, otevřená jsou i okýnka s trdelníky, Zappa Café, Baťa nebo pralinky, sežene tu klobouky české výroby, o kus výš láká k nákupu květinářství.

Kdo si rád vyšlápne na kopec a pokochá se pohledem na město, určitě si užije Křížovou horu. Barokní kaple je otevřena v sobotu, neděli a o svátcích vždy od 12 do 17 hodin. V pátek 8. května můžete od 20 do 23 hodin za slavnostního večerního osvětlení zažít barokní poutní areál. Osvětlena bude 6. kaple křížové cesty, průčelí ambitu, zvonice, spojovací aleje ambitu a kaple.