V úterý 3. listopadu podle slov Josefa Pavlíka, stavbyvedoucího Strabagu, řemeslníci položili a důkladně uválcovali vrstvu štěrkodrti. „Od středy následuje technologická přestávka,“ vysvětlil na místě stavby Vladimír Žižka, mistr stavebního týmu. Klid by měl být ve Slámově ulici do začátku příštího týdne. „To bychom měli začít s pokládkou asfaltu,“ upřesnil.

V téhle etapě prachatický Strabag opravuje 376 metrů Slámovy ulice. Práce se tam přesunuly začátkem října hned poté, co stejná firma opravila devadesátimetrový úsek silnice od kruhového objezdu u autobusového nádraží po křižovatku u Hubertusu. Projekt počítá nejen s opravou asfaltu, ale hlavně vodovodního a kanalizačního potrubí. Do práce se zapojili také plynaři, kteří položili nové plynové potrubí od křižovatky s ulicí U Stadionu až ke kruhovému objezdu v Jánské ulici. "Tradičně řemeslníky zaskočily sítě, které buď nebyly zakreslené vůbec, nebo vedly jinde než byly zakreslené v papírech," popsal Martin Grožaj. Zakreslená ale byla zřejmě bývalá studna zhruba v polovině Slámovy ulice. "Tu stavební firma doplnila materiálem, překryla betonovým panelem a vyztužila," řekl.

Rekonstrukce v tomto případě znamenala, že původní vrstva silnice v hloubce 70 centimetrů byla odvezena, předrcena či zrecyklována a za dodržení postupů navržených speciální silniční laboratoří zase navezena zpátky. Následovala vápenocementová stabilizace, zhutnění a štěrkodrť, na kterou teprve přijde vrstva živičná, tedy asfaltová. Součástí oprav byly také obrubníky. Některé stačilo opravit či vyrovnat a v některých místech také nahradit novými. Důkladná drenáž komunikace a kanalizační vpusti jsou prý samozřejmostí.

Po položení asfaltu přijde na řadu vodorovné značení. "Na to zatím použijeme obyčejnější barvu. To finální, plastové, necháme udělat až zjara, a to jak ve Slámově, tak i ve Zvolenské ulici," upřesnil Martin Grožaj s tím, že po kontrolním ze začátku tohoto týdne je jasné, že nejsou žádné vícepráce. I tak ale oprava páteční komunikace druhé třídy v Prachaticích vyjde na 8,8 milionu korun a práce jsou plánovány do 15. prosince. "Myslím, že po téhle rozsáhlé opravě nebude potřeba ulice Slámova a Zvolenská minimálně deset následujících let opravovat," uzavřel.