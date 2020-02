„Trefilo to bohužel jurtu, ta je totálně zničená, komín je nakřivo, i horní okno je proražené. Další stromy poškodily venkovní učebnu a její střechu se solárními panely, králíkárnu i hygienické zázemí. Zvířátkům se naštěstí nic nestalo, kromě morčat tu máme ještě králíka, ovce a slepice,“ vyjmenovává Adéla Kučerová z Českých Budějovic, která lesní školku provozuje už osmým rokem se svým partnerem Petrem Novotným. „Škody půjdou přes milion korun, jen jurta stojí sedm set tisíc. Muž tak trochu čekal, že by se mohlo něco přihodit, loni tu totiž vykáceli les kvůli kůrovci a nechali stát jen několik stromů, hlavně borovic, které vichřice vyvrátila. Já jsem to nečekala a trochu jsem si poplakala. Pak ale člověku nezbude nic jiného než sebrat síly a pustit se do práce. Pomáhají nám tu kromě rodičů a dalších dobrovolníků i kolegyně ze školky a ze školy.“

Adéla s Petrem provozují ještě jednu lesní školku na Srubci u Českých Budějovic, založili i Svobodnou základní školu v Libníči, kde zatím mají první až čtvrtou třídu. „Dneska odvezeme zničenou jurtu, aby zůstala jen podlaha, kterou potřebujeme zabezpečit proti dešti a sněhu, rozřežou se stromy, které jsou nakřivo, aby dál nepadaly, a budeme řezat dřevo, ale s tím tak nespěcháme. Musíme odvést i všechny věci, aby na ně nepršelo a dál se neničily, a hlavně chceme zachovat provoz školky, která bude zatím v náhradních prostorech, než postavíme novou jurtu. Doufáme, že se to povede do dvou měsíců, nová momentálně není skladem. Uvidíme, za jak dlouho ji vyrobí.“

Školka do týdne vyhlásí také sbírku na finanční pomoc. „Zbývá ještě několik administrativních úkonů, budeme také obcházet finanční úřad, pojišťovny nebo sociálku,“ dodává Adéla Kučerová.

Školka byla během orkánu prázdná. „V Třísově jsme v pondělí s dětmi nebyli. Jednak jsou prázdniny, ale hlavně sledujeme předpověď počasí, a když má foukat, jsme s dětmi v náhradních prostorech v Budějovicích. Lesní školka je pro čtyřiadvacet dětí, ale dochází sem pětatřicet dětí v různém režimu, někdo na pět dnů, někdo na tři nebo na dva,“ vysvětluje Adéla Kučerová.

O pomocníky nouze nebyla

„Když se rozhlédnu kolem, nikde nic popadaného není, jen tady u té paseky, je to opravdu smůla, trefilo to všechno, co děti používají,“ popsal přímo mezi popadanými stromy Petr Šírek z Českých Budějovic. „Mám syna u Adély a Petra ve škole, takže se známe. Já mám zrovna dovolenou, chystali jsme se s rodinou na jarní prázdniny, ale kvůli větru jsme nikam nejeli. Tak jsem se s manželkou domluvil, že sem pojedu pomoct.“

Přiložit ruku k dílu přijel do Třísova i českobudějovický učitel Petr Kratochvíl. „S Petrem Novotným jsme kamarádi, hrajeme spolu basket, a když jsem viděl jejich žádost o pomoc na facebooku, ozval jsem se mu. Budu dělat řidiče, teď uklízím větve a tak. Máme jarní prázdniny, takže jsem si ani nemusel brát dovolenou.“ Školka totiž dostala k zadarmo vypůjčené tři dodávky, ve kterých se nábytek a další věci odvezou do náhradních prostor do Budějovic.

Marek Řezníček, napůl ajťák a napůl dřevorubec, se chopil motorové pily společně se svým tchánem Vilémem Hrdličkou, který dorazil až ze Strakonic. „Náš malý sem chodí do školky, a tak jsme taky přijeli pomoct. Řezal jsem i tu velkou borovici, co spadla na jurtu. Všude kolem nic moc a zrovna školka to odnesla, jak se les otevřel, tak ty samostatně stojící stromy to sfouklo.“