V muzeu si návštěvník sjede na saních, okusí tak tvrdý život Šumaváků.

Třikrát větší muzeum

Obrovskou změnu najdou návštěvníci v expozicích Muzea Vimperska, ty návštěvníci vůbec nepoznají. „Jsou úplně nové a jsou na zhruba trojnásobku původní velikosti muzea. Expozic nově máme více než dvacet,“ vysvětluje vimperský kastelán. Stále ale platí, že základním stavebním kamenem muzea je vimperský knihtisk a sklářství. „K rozšíření jsme použili naše sbírky, ale také pomohly i výpůjčky z diecéze či dalších hradů a zámků. Řádově jde o stovky předmětů,“ vysvětluje Vojtěch Brož s tím, že výstavu má na starosti dvanáctihlavý kurátorský tým.

Muzeum Vimperska má nově jedenadvacet místností a přibližuje život nejen ve Vimperku, ale i na celé Šumavě. „K vidění budou také místnosti, které ukazují život na zámku v sedmdesátých letech minulého století,“ popisuje vimperský kastelán.

Pohřební vůz i saně

Ze sbírek Vimperského muzea se podařilo zachránit historické saně, které jsou připraveny k zápřahu, či pohřební vůz, který bude stát v konírně. „Jsou to velké artefakty, které nebylo v původních prostorách možné vystavit,“ vysvětluje.

Vystavené muzejní předměty by se neměly v následujících pěti letech měnit. Tedy samozřejmě s tím, že stálé expozice budou doplňovat krátkodobé galerijní výstavy.

Dech renesance

Největším lákadlem nově opraveného vimperského zámku ale bude nová prohlídková trasa. „Takovou naši návštěvníci nikdy vidět nemohli,“ těší Vojtěcha Brože. Bude v původních šlechtických místnostech. Hlavně Vimperští prý zaregistrují obrovskou změnu, protože uvidí trasu, která na zámku nikdy nebyla.

„Původně se totiž na zámku provázelo od roku 2015 na dvou okruzích, ale pouze v prázdných místnostech, i když jsme ukazovali něco, co dalších sto let vidět nebude. Byly sice zajímavé, ale nic tam nebylo,“ popisuje. Nábytek do nově opravených místností bylo podle Vojtěch Brože nutné půjčit či nakoupit a následně renovovat. „Po požáru v roce 1858 a vlivem minulého režimu nemáme nic s výjimkou dvou oltářních obrazů do kaple,“ vysvětluje Vojtěch Brož a dodává, že původní vybavení z Vimperka je ztraceno navždy. Oltářní obrazy doplní oltáře, o nichž mají památkáři naprosto přesnou představu, jak mají vypadat, podle historických fotografií.

Část ze sto deseti milionů korun určených na záchranu vimperského zámku tak padlo na záchranu předmětů, které byly uloženy v depozitech jiných hradů a zámků. „Šlo o stovky předmětů, které byly v zanedbaném stavu a které odjely do restaurátorských dílen. Ani tak předměty z depozit nestačily na vybavení renesanční prohlídkové trasy, museli jsme nakupovat další v zahraničí. Nakupovali jsme v Itálii či Belgii. Na českém trhu už takové věci není možné sehnat,“ vysvětluje kastelán. Předměty pomohou vrátit návštěvníky vimperského zámku na počátek 17. století.

Původní prohlídková trasa na Dolním zámku zůstává ve stejném rozsahu jako před zavřením a bude jakýmsi kontrastem k opravené a nábytkem vybavené. Připraven je také okruh zaměřený na středověk, protože obnovena je také Vlčkova věž s černou kuchyní. „I nadále budou zpřístupněné zahrady a Dolní zámek v syrovém stavu,“ říká kastelán a dodává: „Naši návštěvníci tak budou mít možnost srovnání před a po obnově.“ V Dolním zámku tak uvidí, co vše je na prohlídkové trase skryto. Restaurátoři se tam totiž zaměřují na sondy, kde je na jedné stěně i dvacet různých vrstev výmalby. „Je vidět čtyři sta let vývoje v jediné cimře,“ říká s tím, že v renovovaných prostorách Horního zámku museli restaurátoři vybrat pouze jednu jedinou výmalbu.

Opravy nekončí

Do obnovy vimperského zámku je nutné i dál investovat. Další dotace ve výši 200 milionů korun z národních zdrojů už je slíbená. Prvních sedm a půl milionu korun už zámek čerpá, peníze zaplatí projekty. „S architekty kreslíme pět různých dalších fází obnovy,“ říká kastelán, který už spřádá plá᠆ny, jak bude obnova zámku pokračovat. Vojtěch Brož už nechce, aby zámek zůstal při dalších opravách zavřený. „První krok oprav jsme zaměřili na interiéry. V dalších opravách bych chtěl, aby návštěvníci viděli, co se na zámku děje, i když to může znamenat komplikaci při samotném provozu,“ dodává.

Nová finanční injekce do vimperského zámku je podle kastelána šance na začátek prací pro dalších dvacet let. Zmíněných dvě stě milionů na všechno stačit nebude.

Co se na zámku změnilo lidé uvidí od čtvrtka příštího týdne. Pak bude otevřeno kromě pondělka denně od 10 do 16 hodin.